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06 сентября 2020, воскресенье, 13:10 2542
Общество 2020-09-06T13:15:01+03:00
Українські Новини
В аэропорту Львова не пропускают иностранцев, приехавших к родителям

В аэропорту Львова не пропускают иностранцев, приехавших к родителям

Кира Молчанова
Львов, Аэропорт, Иностранцы, Запрет на въезд, карантин в Украине
Львов. Фото: pixabay
Львов. Фото: pixabay

После того, как Украина закрыла границы для иностранцев, в аэропорту Львова произошел юридический казус: граждане США, Германии и Канады приехали навестить родителей, но через границу их не пускают, потому что Госпогранслужба не считает их детьми.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Facebook одной из пассажирок по имени Мария Ягла.

По ее словам, прибывшие пассажиры с 17:30 субботы не могут выйти из аэропорта потому что по версии ГПСУ, дети – это лица до 18 лет, поэтому иностранцев пропускать нельзя.

"Все они имеют законные (согласно постановлению КМУ 641 от 27 августа 2020) основания для въезда в Украину как иностранные граждане, являющиеся родственниками первой линии граждан Украины. Но наши украинские чиновники для своего пользования придумали один пунктик в вышеупомянутом постановлении, а именно, что иностранцы, которые едут к родителям-граждан Украины, должны быть детьми до 18 лет. Хотя в постановлении этого нет", — написала она.

Женщина рассказала, что у пассажиров есть свидетельства о рождении, о браке, копии паспортов родителей, медицинскую страховку и тому подобное.

Однако в постановлении правительства указано, что в перечень лиц, имеющих право на пересечение границы, входят лица, "которые являются родителями или детьми гражданина Украины". Никаких упоминаний о возрасте в документе нет.

На странице в Facebook ГНСУ в ответах пользователям сказано, что в постановлении имеются ввиду лица, моложе 18 лет.

Издание отмечает, что иностранцы до сих пор находятся в аэропорту Львова.

Как сообщали Українські Новини, за минувшие выходные 29-30 августа 13 тыс. иностранцев были допущены, 300 получили отказ на въезд в Украину.

В то же время авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменила рейсы в 6 городов и сократила частоту полетов по 6 маршрутам из-за запрета Кабинета Министров.

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