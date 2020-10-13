В аэропорту Львова из-за тумана не смог сесть самолет, летевший из Киева

Во Львове из-за тумана не смог приземлиться пассажирский самолет, как это произошло накануне утром в аэропорту Харькова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы международного аэропорта "Львов" в Facebook.

"В связи со сложными метеоусловиями аэродрома Львов по состоянию на 11:30 самолет авиакомпании Wind Rose, совершавший рейс WRC161 Борисполь-Львов, не смог совершить посадку и вернулся в Борисполь", - говорится в сообщении.

Во время полета на борту находилось 22 человека.

Из-за непогоды утренние и вечерние рейсы пришлось объединить.

Как сообщали Українські Новини, настоящей метеорологической осени в Украине все еще нет. Превышение температурной нормы будет наблюдаться и в период с 10 по 18 октября. Лишь в некоторых регионах возможны небольшие заморозки, а в Карпатах – снег. Однако днем в ряде областей воздух может прогреваться до +23 градусов.

Ранее народный синоптик дал подробный прогноз погоды на октябрь.

В ночь на 8 октября в Киеве наблюдался плотный туман, видимость составляла 200-500 метров.

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