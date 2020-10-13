подписаться на рассылку
28 28.41
32.9 33.5
˟
13 октября 2020, вторник, 18:23 144
Происшествия 2020-10-13T19:15:02+03:00
Українські Новини
В аэропорту Львова из-за тумана не смог сесть самолет, летевший из Киева

В аэропорту Львова из-за тумана не смог сесть самолет, летевший из Киева

Кира Молчанова
Киев, Львов, Самолет, Туман, Рейсы, Аэропорт
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Во Львове из-за тумана не смог приземлиться пассажирский самолет, как это произошло накануне утром в аэропорту Харькова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы международного аэропорта "Львов" в Facebook.

"В связи со сложными метеоусловиями аэродрома Львов по состоянию на 11:30 самолет авиакомпании Wind Rose, совершавший рейс WRC161 Борисполь-Львов, не смог совершить посадку и вернулся в Борисполь", - говорится в сообщении.

Во время полета на борту находилось 22 человека.

Из-за непогоды утренние и вечерние рейсы пришлось объединить.

Как сообщали Українські Новини, настоящей метеорологической осени в Украине все еще нет. Превышение температурной нормы будет наблюдаться и в период с 10 по 18 октября. Лишь в некоторых регионах возможны небольшие заморозки, а в Карпатах – снег. Однако днем в ряде областей воздух может прогреваться до +23 градусов.

Ранее народный синоптик дал подробный прогноз погоды на октябрь.

В ночь на 8 октября в Киеве наблюдался плотный туман, видимость составляла 200-500 метров.

Больше новостей о: Киев Львов Самолет Туман Рейсы Аэропорт "Борисполь" аэропорт "Львов"

Самолет, упавший на Киевщине, был самодельным, — п...
МАУ озвучила сумму убытков за 2020 год...
Суд арестовал недвижимость, картины, антиквариат и...
Главные хиты фестивального кино покажут в Киеве. 4...
В Украине продлили адаптивный карантин до конца 2020 года. Что изменится
Кабмин запретил работу ресторанов с 22:00 до 7:00
Новости
Пробки в Киеве. Фото: Google Maps
В предпраздничный вторник Киев парализовали гигантские пробки. Список и карта самых загруженных улиц 19:13 Карта
МАУ анонсировала рейсы на зимний сезон: какие страны смогут посетить украинцы 18:51
Кабмин изменил критерии адаптивного карантина 18:43
В аэропорту Львова из-за тумана не смог сесть самолет, летевший из Киева 18:23
Кабмин запретил проведение немеждународных спортивных мероприятий со зрителями 18:18
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ 11:47
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
больше новостей
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
больше новостей
Это пробник референдума: Стефанчук рассказал об анонсированном Зеленским опросе 25 октября
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok