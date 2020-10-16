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16 октября 2020, пятница, 05:45 585 Инфографика
Общество 2020-10-16T07:30:03+03:00
Українські Новини
В Украине растут расходы на пенсии: у кого и на сколько повысятся выплаты

В Украине растут расходы на пенсии: у кого и на сколько повысятся выплаты

Валерия Драгомирова
Пенсии, Пенсионеры, Пенсионное обеспечение, Пенсии в 2021, Пенсионные выплаты
Пенсионер. Фото: Pixabay
Пенсионер. Фото: Pixabay

В то время, как СМИ писали, что дефицит Пенсионного фонда может достигнуть рекордного уровня, в 2021 году объем расходов на пенсионное обеспечение увеличится на 1,5 млрд гривен до 204 млрд.

Об этом заместитель министра финансов Роман Ермоличев написал в своей колонке для "Европейской правды".

Сообщается, что указанные средства будут направлены на продолжение выплаты ежемесячной доплаты в размере 500 гривен 80-летним пенсионерам, а также - на индексацию пенсий.

"Кроме того, с 1 июля 2021 года вводим ежемесячную доплату к пенсии в размере 400 грн для пенсионеров, которым исполнилось 75 лет. Доплата будет касаться 991 тысяч граждан", - добавил Ермоличев.

Напомним, повышении пенсий в 2021 году в общем получат около 10 млн пенсионеров. 

Повышение пенсий в 2021 году. Инфографика: МинсоцполитикиПовышение пенсий в 2021 году. Инфографика: Министерство социальной политики


Как сообщали Українські Новини, по словам премьера Дениса Шмыгаля, через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии

Кроме того, требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно

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