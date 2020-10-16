В Україні зростають витрати на пенсії: у кого і на скільки підвищаться виплати

у той час, як ЗМІ писали, що дефіцит Пенсійного фонду може досягти рекордного рівня . В 2021 році обсяг витрат на пенсійне забезпечення збільшиться на 1,5 млрд гривень до 204 млрд

Про це заступник міністра фінансів Роман Ермолічев написав у своїй колонці для "Європейської правди ".



Повідомляється, що зазначені кошти будуть спрямовані на продовження виплати щомісячної доплати в розмірі 500 гривень 80-річним пенсіонерам, а також - на індексацію пенсій.



"Крім того, з 1 липня 2021 року вводимо щомісячну доплату до пенсії в сумі 400 грн для пенсіонерів, яким виповнилося 75 років. Доплата буде стосуватися 991 тисячі громадян", - додав Ермолічев.



Нагадаємо, підвищення пенсій в 2021 році в загальному отримають близько 10 млн пенсіонерів.

Підвищення пенсій в 2021 році. Інфографіка: Міністерство соціальної політики

Нагадаємо, українці можуть отримувати іноземні пенсії: в Пенсійному фонді розповіли, кому "світять" виплати.

Також в Мінсоцполітики показали календар підвищення пенсій в 2021: на скільки зростуть виплати.

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