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16 жовтня 2020, пʼятниця, 05:45 22 Інфографіка
Суспільство 2020-10-16T12:45:05+03:00
Українські Новини
В Україні зростають витрати на пенсії: у кого і на скільки підвищаться виплати

В Україні зростають витрати на пенсії: у кого і на скільки підвищаться виплати

Валерия Драгомирова
підвищення пенсій, Пенсійний фонд, пенсія
Пенсіонер. Фото: Pixabay
Пенсіонер. Фото: Pixabay

В 2021 році обсяг витрат на пенсійне забезпечення збільшиться на 1,5 млрд гривень до 204 млрд у той час, як ЗМІ писали, що дефіцит Пенсійного фонду може досягти рекордного рівня.

Про це заступник міністра фінансів Роман Ермолічев написав у своїй колонці для "Європейської правди ".

Повідомляється, що зазначені кошти будуть спрямовані на продовження виплати щомісячної доплати в розмірі 500 гривень 80-річним пенсіонерам, а також - на індексацію пенсій.

"Крім того, з 1 липня 2021 року вводимо щомісячну доплату до пенсії в сумі 400 грн для пенсіонерів, яким виповнилося 75 років. Доплата буде стосуватися 991 тисячі громадян",  - додав Ермолічев.

Нагадаємо,  підвищення пенсій в 2021 році в загальному отримають близько 10 млн пенсіонерів. 

Підвищення пенсій в 2021 році. Інфографіка: МінсоцполітикиПідвищення пенсій в 2021 році. Інфографіка: Міністерство соціальної політики

 

Нагадаємо, українці можуть отримувати іноземні пенсії: в Пенсійному фонді розповіли, кому "світять" виплати.

Також в Мінсоцполітики показали календар підвищення пенсій в 2021: на скільки зростуть виплати.

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