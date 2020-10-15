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  • Эстонии не нужны украинцы, так как они говорят по-русски и готовы работать за мизерную зарплату, – министр
15 октября 2020, четверг, 14:58 124
Европа 2020-10-15T16:30:03+03:00
Українські Новини
Эстонии не нужны украинцы, так как они говорят по-русски и готовы работать за мизерную зарплату, – министр

Эстонии не нужны украинцы, так как они говорят по-русски и готовы работать за мизерную зарплату, – министр

Александр Савич
Эстония, трудовые мигранты, Украина-Эстония, Украинские заробитчане
Эстонский министр выступил против массовой трудовой миграции украинцев. Фото: err.ee
Эстонский министр выступил против массовой трудовой миграции украинцев. Фото: err.ee

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме, который возглавляет консервативную народную партию Эстонии, заявил, что не поддерживает массовую трудовую миграции из Украины в Эстонию, тогда как ранее из Эстонии депортировали 12 украинцев за нарушение карантина. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, Хельме назвал 2 основные причины, почему он выступает против массовой трудовой миграции украинцев в Эстонию.

"Мы не хотим, чтобы их стало здесь слишком много. Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском – это все понятно. Я понимаю их очень хорошо, это, конечно, для них легче и они будут пополнять русскоязычное население в Эстонии. Поэтому мы против этого", – заявил Хельме.

Хельме опасается того, что массовая трудовая миграция приведет к тому, что в Эстонии люди, говорящие на эстонском языке, окажутся в меньшинстве.

"В Эстонии проживает около миллиона эстонцев. И если мы откроем все двери и ворота для украинцев, то через некоторое время, мы же видим статистику – десятки тысяч украинцев перебрались в Эстонию. Это немало для Эстонии. Если бы нас было 100 млн, то пусть бы приезжали 100 тыс. украинцев", – объяснил Хельме.

Второй причиной, по которой он против массовой трудовой миграции украинцев, Хельме назвал угрозу для местных рабочих.

"Они готовы работать за мизерные зарплаты. Потеряют работу наши люди – и эстонцы, и русские, которые не готовы работать за мизерные деньги", – сказал Хельме.

Сообщается, что в Эстонию в течение последних лет прибыли более 25 тыс. трудовых мигрантов из Украины, многие из которых работают в сфере строительства.

Как сообщали Українські новини, ранее Хельме уже выступал за отмену бизвиза для украинцев в Эстонию.

Также Эстония планирует выделить €400 тыс. на реализацию проектов на востоке Украины.

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