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12 февраля 2020, среда, 16:59 13
Финансы 2020-02-12T17:08:24+02:00
Українські Новини
Эстония планирует выделить €400 тыс. на реализацию проектов на востоке Украины

Эстония планирует выделить €400 тыс. на реализацию проектов на востоке Украины

Кира Молчанова
Эстония, ВПЛ, восток Украины, гендерное равенство
Флаг. Эстония. Фото: freepik
Флаг. Эстония. Фото: freepik

Пока лидер Консервативной народной партии Март Хельме выступает за отмену безвизового режима для украинцев, Министерство иностранных дел Эстонии планирует выделить 400 тыс. евро на реализацию проектов на востоке Украины, ориентированных на женщин и внутренне перемещенных лиц.

Об этом говорится в сообщении МИДа Эстонии, передают Українські Новини.

МИД Эстонии принимает заявки от желающих осуществить проекты в сфере образования, экологии, гендерного равноправия и доступности медпомощи в Грузии, Украине, Афганистане, Молдове и Беларуси на общую сумму 1,2 млн евро.

"На проекты, связанные с Украиной, предусмотрено 400 тыс. евро", — говорится в нем.

Отмечается, что за эти деньги будут также поддержаны проекты, связанные с разработкой и внедрением информационно-коммуникационных технологий в сфере государственного управления, медиа, стратегической коммуникации, системы образования и развития малого бизнеса.

Приоритет отдается проектам поддержки восточной Украины.

Как сообщали Українські Новини, Эстония поддерживает полноценное присоединение Украины к Евросоюзу и НАТО.

Вместе с этим, Украина отменила бесплатное оформление долгосрочных въездных виз для граждан Эстонии.

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