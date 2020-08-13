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13 августа 2020, четверг, 12:01 400
Внешняя политика 2020-08-13T12:01:47+03:00
Українські Новини
Нарушили режим самоизоляции. Эстония депортирует 12 рабочих из Украины

Нарушили режим самоизоляции. Эстония депортирует 12 рабочих из Украины

Валерия Драгомирова
Эстония, Депортация, Рабочие, Нарушение самоизоляции
Эстония. Фото: err.ee
Эстония. Фото: err.ee

За нарушение правил самоизоляции департамент полиции и погранохраны Эстонии приказал покинуть страну 12 украинским рабочим.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

Сообщается, что более 150 сезонных рабочих из Украины прибыли в Эстонию оплаченным фермерами спецрейсом 21 июля. Прибывших протестировали на COVID - 19 в Таллиннском аэропорту (положительными оказались три пробы), а затем поместили в карантин на две недели перед началом работы, после чего снова протестовали.

В ходе проведенной во время карантина проверки выяснилось, что правила самоизоляции в разном виде были нарушены 46 раз. В том числе были обоснованы подозрения, что 17 человек, которым следовало находиться в самоизоляции, работали. После этого министр внутренних Март Хельме заявил, что нарушители должны быть наказаны по всей строгости закона, а министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что они должны быть высланы из страны.

К настоящему моменту сделаны предписания о депортации 12 украинцев, обвиняемых в нарушении карантинных требований.

Фермеры уверяют, что украинцы, которых хотят депортировать, не работали на полях, а приводили в порядок свои жилые помещения, находившиеся под одной крышей с основным зданием фермы. По оценке Департамента здоровья, объект, о котором идет речь, нельзя рассматривать как жилое помещение.

Прокуратура не удовлетворила жалобу фермеров на решение Департамента полиции и погранохраны. 12 украинцев должны покинуть Эстонию в пятницу не позднее полуночи.

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