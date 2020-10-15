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15 октября 2020, четверг, 14:13 717
Президент 2020-10-15T14:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил председателем Черниговской ОГА 29-летнюю Анну Коваленко

Зеленский назначил председателем Черниговской ОГА 29-летнюю Анну Коваленко

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Черниговская ОГА, Анна Коваленко
Анна Коваленко. Фото: Fаcebook/Anna Kovalenko
Анна Коваленко. Фото: Fаcebook/Anna Kovalenko

Президент Владимир Зеленский назначил председателем Черниговской областной государственной администрации (ОГА) Анну Коваленко.

Об этом он сообщил в ходе рабочего визита в Черниговскую область, передают Українськi Новини.

"Хочу представить вам сегодня нового председателя Черниговской областной государственной администрации. Кстати, она будет единственной в Украине женщиной, которая возглавляет область. Я с радостью хочу предоставить слово госпоже Коваленко", - сказал он.

Коваленко 29 лет.

На парламентских выборах 2019 года она была избрана депутатом Верховной Рады от партии "Слуга народа".

В сентябре 2019 - апреле 2020 года она работала заместителем руководителя Офиса Президента.

С апреля она стала заместителем министра развития общин и территорий.

До прохождения в Раду Коваленко была советницей бывшего министра информационной политики Юрия Стеця и министров обороны Михаила Коваля, Валерия Гелетея, Степана Полторака.

Как сообщали Українськi Новини, 31 октября 2019 года Зеленский назначил черниговским губернатором Андрея Прокопенко, а в сентябре 2020 он подал в отставку, мотивировал свое решение отсутствием влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет.

Ранее Коваленко заявила о желании прострелить ногу Дубинскому или Бужанскому

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