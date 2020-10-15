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15 октября 2020, четверг, 13:14 182
Жизнь 2020-10-15T13:45:02+03:00
Українські Новини
Легендарный сериал "Декстер" вернется на экраны спустя 8 лет после финала. Showtime анонсировал новый сезон

Легендарный сериал "Декстер" вернется на экраны спустя 8 лет после финала. Showtime анонсировал новый сезон

Александр Савич
Сериал, Новый сезон, сериалы, Декстер

Легендарный сериал "Декстер" о маньяке-судмедэксперте вернется на экраны спустя 8 лет после заключительного финала, в то время как 4-я Киевская неделя критики объявила фестивальную программу. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что Showtime заказал съемку 10-ти серий нового сезона сериала "Декстер", которые снимет оригинальный шоураннер сериала Клайд Филлипс. Главную роль в новом сезоне снова сыграет звезда "Декстера" Майкл Холл.

"Шоу будет продолжением оригинального восьмисезонного сериала, который закончился в 2013 году, когда Декстер Морган Холла отправился в добровольное изгнание в качестве лесоруба и жил уединенной жизнью.

Производство планируется начать в начале следующего года, а премьера запланирована на осень 2021 года", – сообщает The Hollywood Reporter.

Филлипс получал премии Эмми за сериал "Декстер" за лучший драматический сериал и четыре номинации на премию Гильдии сценаристов в той же категории, а Холл пять раз получал Эмми за главную роль в "Декстере". Также он получил за эту роль "Золотой глобус" и премию SAG Awards в 2010 году.

Как сообщали Українські новини, в октябре зрителей ждет несколько интересных кинопремьер.

Также на Netflix должна появиться украинская озвучка.

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