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  • На Netflix будет украинская озвучка. Две студии из Украины стали официальными партнерами сервиса
23 сентября 2020, среда, 13:08 54
Жизнь 2020-09-23T13:08:38+03:00
Українські Новини
На Netflix будет украинская озвучка. Две студии из Украины стали официальными партнерами сервиса

На Netflix будет украинская озвучка. Две студии из Украины стали официальными партнерами сервиса

Александр Савич
Украинский язык, Дубляж, Озвучка, Netflix
На Netflix появится украинский перевод сериалов и фильмов. Фото: pixabay
На Netflix появится украинский перевод сериалов и фильмов. Фото: pixabay

Вслед за съемками в Киеве боевика от Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли, стало известно, что две украинские компании, которые занимаются озвучкой фильмов и сериалов, начнут сотрудничество с Netflix. Таким образом на стриминговой платформе появится контент на украинском языке. Украинские студии появились в перечне официальных партнеров Netflix на официальном сайте сервиса.

Украинские студии Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн" получили наивысший статус на сервисе – Gold – и стали официальными партнерами Netflix.

По мнению руководства Netflix, эти украинские студии соответствуют всем необходимым требованиям и техническим стандартам, которые компания ожидает от своих партнеров.

Ожидается, что кроме переводов и озвучки сериалов и фильмов от Netflix на украинском языке, они также будут заниматься транскрибированием и созданием украинских субтитров.

Украинские студии среди официальных партнеров Netflix. Скриншот: np3.netflixstudios.comУкраинские студии среди официальных партнеров Netflix. Скриншот: np3.netflixstudios.com

Как сообщали Українські новини, названы 10 самых популярных сериалов лета на Netflix.

Также Netflix стал лидером среди каналов по количеству номинаций на премию Эмми в этом году.

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