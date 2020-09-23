На Netflix будет украинская озвучка. Две студии из Украины стали официальными партнерами сервиса

Украинские студии Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн" получили наивысший статус на сервисе – Gold – и стали официальными партнерами Netflix.

По мнению руководства Netflix, эти украинские студии соответствуют всем необходимым требованиям и техническим стандартам, которые компания ожидает от своих партнеров.

Ожидается, что кроме переводов и озвучки сериалов и фильмов от Netflix на украинском языке, они также будут заниматься транскрибированием и созданием украинских субтитров.

Украинские студии среди официальных партнеров Netflix. Скриншот: np3.netflixstudios.com

Как сообщали Українські новини, названы 10 самых популярных сериалов лета на Netflix.

Также Netflix стал лидером среди каналов по количеству номинаций на премию Эмми в этом году.

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