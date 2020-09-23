На Netflix будет украинская озвучка. Две студии из Украины стали официальными партнерами сервиса

Вслед за съемками в Киеве боевика от Netflix с Жан-Клодом Ван Даммом в главной роли, стало известно, что две украинские компании, которые занимаются озвучкой фильмов и сериалов, начнут сотрудничество с Netflix. Таким образом на стриминговой платформе появится контент на украинском языке. Украинские студии появились в перечне официальных партнеров Netflix на официальном сайте сервиса. Украинские студии Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн" получили наивысший статус на сервисе – Gold – и стали официальными партнерами Netflix. По мнению руководства Netflix, эти украинские студии соответствуют всем необходимым требованиям и техническим стандартам, которые компания ожидает от своих партнеров. Ожидается, что кроме переводов и озвучки сериалов и фильмов от Netflix на украинском языке, они также будут заниматься транскрибированием и созданием украинских субтитров. Украинские студии среди официальных партнеров Netflix. Скриншот: np3.netflixstudios.com Как сообщали Українські новини, названы 10 самых популярных сериалов лета на Netflix. Также Netflix стал лидером среди каналов по количеству номинаций на премию Эмми в этом году.