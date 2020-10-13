Главные хиты фестивального кино покажут в Киеве. 4-я Киевская неделя критики объявила программу

4-я "Киевская неделя критики" объявила основную международную программу – в нее вошли фестивальные хиты из программ Венеции, Канн и Сан-Себастьяна.

Об этом сообщает пресс-служба "Артхаус Трафик".

Откроет фестиваль новая работа датского режиссера-соавтора манифеста "Догма 95" – трагикомедия "Еще по одной" Томаса Винтерберга. Главные роли в картине исполнили Мадс Миккельсен, Томас Бо Ларсен, Ларс Ранте и Магнус Миллан – все четверо были отмечены "Серебряной раковиной" за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Фильм также вошел в официальную программу Каннского кинофестиваля, которая из-за пандемии была представлена ​​в рамках других киносмотров. В украинский прокат фильм выходит 5 ноября.

На Киевской неделе критики покажут и один из главных фестивальных хитов года – драму "Земля кочевников", главную роль в которой исполнила обладательница премии "Оскар" Фрэнсис МакДорманд. Лента Хлои Чжао получила "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и была признана лучшим фильмом по результатам зрительского голосования на международном кинофестивале в Торонто – это традиционно делает фильм одним из фронтраннеров оскаровской гонки.

Из основной программы Берлинского кинофестиваля отобрано драму "Дни" мэтра тайваньского кино Цая Минляня. В Берлине лента получила специальное упоминание премии Teddy за освещение ЛГБТ-темы в кино. По замыслу режиссера фильм демонстрируется без перевода и субтитров.

В программе Киевской недели критики будет представлен один из призеров нынешнего кинофестиваля "Сандэнс" – драматический триллер "Ширли" режиссерки Жозефин Декер. В его основу частично легла биография писательницы, авторки хорроров Ширли Джексон. В нее перевоплощается лауреатка премии "Золотой глобус" Элизабет Мосс, ее мужа играет лауреат "Золотого глобуса" Майкл Стулбарг. Жозефин Декер, одна из звезд современного американского инди, была отмечена на "Санденсе" специальным призом жюри за вклад в развитие авторского кино.

"Медленная машина" – режиссерский дебют сценариста Пола Фелтена и оператора Джо Денардо, который можно считать авторским путешествием по истории американского кино и авангарда. Впервые "Медленная машина" была представлена ​​в программе Bright Future международного Роттердамского кинофестиваля. Одну из ролей в картине исполнила Хлоя Севиньи.

"Новый порядок" – новая работа призера Каннского кинофестиваля, мексиканского режиссера Мишеля Франко. Фильм был отмечен Гран-при жюри – второй по важности премией Венецианского кинофестиваля.

В рамках фестивальной программы запланирована презентация рейтинга 100 лучших украинских фильмов всех времен, организованного Национальным центром Александра Довженко в сотрудничестве с Союзом кинокритиков Украины. Также зрителей ждет онлайн-дискуссия "Новая реальность: кино во время пандемии", к которой присоединятся кураторы Киевской недели критики и французские кураторы фестивальной программы "Фокус: Украина-Франция".

Как и все показы Киевской недели критики, сеансы основной программы представят критики-кураторы фестиваля – после просмотра зрителей ждет обсуждение. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

С 13 октября начинается продажа билетов на сеансы фестиваля, с 14 ноября – бронирование бесплатных билетов для владельцев абонементов. Сейчас полные абонементы распроданы, в наличии – дневные абонементы, которые предусматривают посещение сеансов до 17:00 включительно. Как и полные абонементы, они позволяют увидеть все 19 фильмов фестивальной программы. Стоимость – 400 гривен, продажа открыта на сайте фестиваля.

Программа Киевской недели критики состоит из трех секций – международной программы с актуальными лентами из лайн-апов главных мировых кинофестивалей, тематической ретроспективы культовой киноклассики "Странные дни" (среди которых отреставрированные версии "2001: Космическая одиссея" и "Чужие среди нас"), а также киевских премьер главных украинских фильмов этого года в рамках программы "Фокус: Украина-Франция" – лент "Атлантида", "Плохие дороги" и "Номера".

Киевская неделя критики – международный кинофестиваль, созданный с целью ознакомления украинских зрителей с лучшими новыми фильмами, избранными профессиональными украинскими кинокритиками. 4-й фестиваль пройдет в кинотеатре "Жовтень" с 22 по 28 октября. Перед открытием фестиваля состоится церемония награждения ежегодной национальной премией кинокритиков "КИНОКОЛО". Организатор фестиваля – компания "Артхаус Трафик" при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Как сообщали Українські Новини, с 10 сентября в столичном кинотеатре "Жовтень" проходил 9-й ежегодный фестиваль "Неделя австрийского кино". В программу фестиваля вошли четыре полнометражных фильма и традиционная подборка короткометражек от фестиваля мультимедийных искусств ARS ELECTRONICA.

А 24 сентября в украинских кинотеатрах начался Манхэттенский фестиваль короткометражных фильмов 2020 – единственный в мире глобальный интерактивный кинофестиваль.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости