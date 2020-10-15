Количество проведенных тестов на антититела к коронавирусу снизилось почти в четыре раза

14 октября было проведено 30 334 исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 11,2% меньше по сравнению с предыдущими сутками, и 8 127 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 3,6 раза меньше по сравнению с 13 октября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 38 491 тестирование, из них 30 334 исследования методом ПЦР, а также 8 127 - методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 695 488 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 15 октября поступило 4 814 сообщений о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 350 111 сообщений о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, 13 октября было проведено 34 166 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 20,5% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 28 913 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 26,5% больше по сравнению с 12 октября.

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