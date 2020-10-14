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14 октября 2020, среда, 11:50 183
Общество 2020-10-14T12:45:01+03:00
Українські Новини
Почти 90% людей, умирающих от коронавируса, имеют сопутствующие болезни, - Степанов

Почти 90% людей, умирающих от коронавируса, имеют сопутствующие болезни, - Степанов

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, Смерть от коронавируса
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Почти 90% людей, умирающих от коронавируса, имеют сопутствующие болезни. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передают Українськi Новини.

"Когда молодые люди болеют - они очень быстро могут заразить своих родных, своих близких. А это может быть ваша бабушка или мама, имеющая сопутствующие болезни. Это очень небезопасно для них. Подавляющее большинство людей, умирающих от COVID, имеют сопутствующие болезни. Почти 90% людей имеют сопутствующие болезни", - заявил Степанов.

Министр призвал граждан придерживаться противоэпидемических мер безопасности.

Как сообщали Українськi Новини, 3 октября было проведено 34 166 исследований на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 20,5% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 28 913 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 26,5% больше по сравнению с 12 октября.

Также 13 октября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 5 590 до 276 177, количество умерших от заболевания - на 107 человек до 5 229 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев заболевания увеличилось на 8,9%, новых летальных случаев - осталось на том же уровне.

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