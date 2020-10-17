Доплаты к пенсиям зависят от категорий пенсионеров: кто имеет право на получение надбавок

В то время как законом предусмотрено ряд случаев, когда пенсионеры могут остаться без надбавок к пенсиям, доплаты к пенсиям в Украине различаются в зависимости от категории. В частности, к ним принадлежит и пенсия ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Перерасчет этих выплат отличается от перерасчета других видов пенсий. С вопросом о доплатах этой категории пенсионеров к консультантам обратился пенсионер, передает издание "На пенсии". "Хотел бы спросить, назначается ли ежемесячная дополнительная доплата к пенсии чернобыльцам 4 -й категории в сумме 56,94 грн?", - поинтересовался мужчина. По словам консультантов, выплата дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, предусмотрена статьями 50 и 51 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы". Размер такой доплаты определяется Постановлением Кабинета министров "О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" № 1210 от 23 ноября 2011 года (с изменениями от 25 марта 2014 года). В соответствии с пунктом 13 указанного постановления, ежемесячная дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, выплачивается в следующих размерах: 1) лицам, принадлежащим к категории 1: из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: лицам с инвалидностью I группы - 474,5 0 грн; лицам с инвалидностью II группы - 379,6 0 грн; лицам с инвалидностью III группы - 284,7 0 грн; для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой: лицам с инвалидностью I группы - 341,64 грн; лицам с инвалидностью II группы - 227,76 грн; лицам с инвалидностью III группы - 170,82 грн; 2) лицам, относящимся к категориям 2-4: лицам, принадлежащим к категории 2 - 170,82 грн; лицам, принадлежащим к категории 3 - 113,88 грн; лицам, принадлежащим к категории 4 - 56,94 грн; 3) детям с инвалидностью, а также больным вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью, - 170,82 грн. Пенсии в Украине. Напомним, повышении пенсий в 2021 году в общем получат около 10 млн пенсионеров. Тем временем, дефицит Пенсионного фонда может достигнуть рекордного уровня