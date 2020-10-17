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17 октября 2020, суббота, 05:30 638 Инфографика
Финансы 2020-10-17T08:00:03+03:00
Українські Новини
Доплаты к пенсиям зависят от категорий пенсионеров: кто имеет право на получение надбавок

Доплаты к пенсиям зависят от категорий пенсионеров: кто имеет право на получение надбавок

Надежда Комендантова
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Пенсии в Украине.
Пенсии в Украине.

В то время как законом предусмотрено ряд случаев, когда пенсионеры могут остаться без надбавок к пенсиям, доплаты к пенсиям в Украине различаются в зависимости от категории. В частности, к ним принадлежит и пенсия ликвидаторам аварии на ЧАЭС. Перерасчет этих выплат отличается от перерасчета других видов пенсий.

С вопросом о доплатах этой категории пенсионеров к консультантам обратился пенсионер, передает издание "На пенсии".

"Хотел бы спросить, назначается ли ежемесячная дополнительная доплата к пенсии чернобыльцам 4 -й категории в сумме 56,94 грн?", - поинтересовался мужчина.

По словам консультантов, выплата дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, предусмотрена статьями 50 и 51 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Размер такой доплаты определяется Постановлением Кабинета министров "О повышении уровня социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" № 1210 от 23 ноября 2011 года (с изменениями от 25 марта 2014 года). В соответствии с пунктом 13 указанного постановления, ежемесячная дополнительная пенсия за вред, причиненный здоровью, выплачивается в следующих размерах:

1) лицам, принадлежащим к категории 1:

из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

  • лицам с инвалидностью I группы - 474,5 0 грн;
  • лицам с инвалидностью II группы - 379,6 0 грн;
  • лицам с инвалидностью III группы - 284,7 0 грн;

для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой:

  • лицам с инвалидностью I группы - 341,64 грн;
  • лицам с инвалидностью II группы - 227,76 грн;
  • лицам с инвалидностью III группы - 170,82 грн;

2) лицам, относящимся к категориям 2-4:

  • лицам, принадлежащим к категории 2 - 170,82 грн;
  • лицам, принадлежащим к категории 3 - 113,88 грн;
  • лицам, принадлежащим к категории 4 - 56,94 грн;

3) детям с инвалидностью, а также больным вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью, - 170,82 грн.

Пенсии в Украине. Пенсии в Украине.

Напомним, повышении пенсий в 2021 году в общем получат около 10 млн пенсионеров. 

Тем временем,  дефицит Пенсионного фонда может достигнуть рекордного уровня

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