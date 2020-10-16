Пенсионеров могут оставить без надбавок: кому это грозит и как не лишиться доплат

В то время как украинцы могут получать пенсию в 17 тысяч, Законом предусмотрено ряд случаев, когда пенсионеры могут остаться без надбавок к пенсиям. В связи с этим у части украинцев возникает вопрос, что послужило причиной этого?

С аналогичным вопросом к консультанту обратилась пенсионерка, передает издание "На пенсии".

"Мне 82 года. Ушла на пенсию в 1993 году. После этого я еще работала с 1995-го по 2008 год. В итоге мне без моего ведома снизили индивидуальный коэффициент зарплаты. В 2019 году я получила распечатку, где указано, что моя пенсия по возрасту составляет 3908 гривен. А платят только половину от этой суммы – 1788 гривен. Лишили меня и надбавки для пенсионеров, которые старше 75 лет", - рассказала женщина.

Консультанты объяснили, что послужило причиной того, что у нее уменьшилась пенсия.

"Когда вы уходили на пенсию, то ее считали по нормам Закона Украины "О пенсионном обеспечении" - по совершенно другой формуле. В 2004 году вступил в силу Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", и пенсию автоматически пересчитали по новым правилам.

Поскольку вы продолжали работать, то последующие перерасчеты пенсий производились уже с учетом требований нового законодательства. Очевидно, что при расчете пенсии стали учитывать не только зарплату за работу до выхода на пенсию, но и всю заработную плату за периоды работы с 2000-го по 2008 годы. Это, к сожалению, могло действительно привести к уменьшению коэффициента зарплаты", - говорится в сообщении.

Также консультанты объяснили ситуацию с размером пенсии

"Чтобы определить основной размер пенсии по возрасту, эту сумму умножают на коэффициент стажа. В вашем случае коэффициент стажа составляет 0,45750, что соответствует 45 годам и 9 месяцам стажа. В итоге основной размер пенсии тогда составлял: 3908,60 гривен х 0,45750 = 1788,18 гривен. К нему устанавливалась еще доплата за сверхнормативный стаж и надбавка детям войны", - сказано в сообщении.

Консультанты также объяснили, что женщина может сделать в этом случае.

"Каков размер вашей пенсии сейчас, нам не известно. Но если вы по-прежнему считаете, что с вашей пенсией что-то не так и не доверяете местному управлению Пенсионного фонда, то вправе обратиться в вышестоящую инстанцию. Но, как мы понимаем, вы это уже делали, обращаясь даже в Пенсионный фонд Украины. Если и их ответ вас не удовлетворил, то остается крайняя мера - обращение за защитой своих прав в суд", - объяснили они.

Пенсии в Украине.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Минсоцполитики показали график повышения пенсий в 2021.

Также украинцы могут получать пенсии за границей: в Пенсионном фонде рассказали, кому "светят" выплаты.

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