Украинцы могут получать иностранные пенсии: в Пенсионном фонде рассказали, кому "светят" выплаты

В то время как часть украинцев могут выйти на пенсию досрочно, в частности, это те, кто работал на предприятиях с особо вредными и тяжелыми условиями труда, граждане Украины в определенных случаях могут рассчитывать на пенсию другого государства.

Об этом сообщает "Первый деловой".

Если между Украиной и другой страной существует соответствующий договор о выплате пенсии гражданину Украины этим государством, то украинский гражданин пенсию другой страны будет получать, информируют в Пенсионном фонде Украины.

В случае наличия такого договора между двумя странами гражданин Украины должен получить от страны, в которой трудился, за все отработанное там время. Кроме этого, в нашей стране ему начисляется трудовой стаж.

В Пенсионном фонде напоминают, что для получения пенсии нужно двадцать пять лет трудового стажа.

Если же украинец трудился в стране, с которой Украина не заключила договор о пенсионном обеспечении, то время работы в этой стране не засчитывается ему в общий трудовой стаж.

В Пенсионном фонде сообщили, какие страны изъявили желание платить украинцам пенсию за труд на их территории. Это Португалия, Польша, Словакия, Чехия, Болгария, Литва, Эстония, Латвия и Испания.

Когда украинцы могут выйти на пенсию.

Напомним, Шмыгаль заявил, что через 15 лет Украина не сможет выплачивать пенсии.

Тем временем, в Минсоцполитики показали календарь повышения пенсий в 2021: на сколько вырастут выплаты.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости