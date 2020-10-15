Глава британской контрразведки МИ-5 назвал деятельность России и Китая главными проблемами для его ведомства

Глава британской службы контрразведки (МИ5) Кен Маккаллум заявил, что главные проблемы для его ведомства вызывает деятельность разведок России и Китая, тогда как в сентябре у украинского журналиста украли ноутбук после публикации статьи о турецких спецслужбах. Об этом сообщает BBC.

Маккалум заявил, что именно деятельность России и Китая вызывает у МИ-5 наибольшие опасения.

"Если вы спросите меня, разведка какой из стран наносит больше хлопот Великобритании по состоянию на октябрь 2020 года, то я отвечу, что это – Россия", – сказал Маккаллум.

Однако, он также добавил, что Китай является для них большей угрозой в долгосрочной перспективе.

"Но если вы спросите, какая из стран будет формировать ситуацию в мире в ближайшее десятилетие и создавать самые большие возможности и наибольшие проблемы для Британии, то это – Китай", – заявил Маккаллум.

Он также сравнил российские спецслужбы с периодом плохой погоды, а Китай с глобальной сменой климата.

"В 2020 году речь идет уже не о шпионах и похищение государственных секретов, хотя все это тоже важно.

Мы видим угрозу людям, включая попытки убийства, как показал случай с отравлением Навального. Мы видим угрозу демократии, нашей инфраструктуре, экономике, научным исследованиям, угрозу в широких сферах", – добавил Маккаллум.

Сообщается также, что именно Маккаллум руководил расследованием об отравлении Скрипалей.

Как сообщали Українські новини, СБУ совместно с британцами разоблачили крупную международную сеть хакеров.

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