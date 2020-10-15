Глава британської контррозвідки МІ-5 назвав головними проблемами для його відомства діяльність Росії і Китаю

Діяльність Росії і Китаю викликає найбільші проблеми для британських спецслужб. Фото: pixabay

Діяльність Росії і Китаю викликає найбільші проблеми для британських спецслужб. Фото: pixabay

Тоді як у вересні в українського журналіста вкрали ноутбук після публікації статті про турецькі спецслужби , глава британської служби контррозвідки (МІ5) Кен Маккаллум заявив, що головні проблеми для його відомства спричиняєє діяльність розвідок Росії та Китаю, Про це повідомляє BBC.

Маккалум заявив, що саме діяльність Росії та Китаю викликає у МІ-5 найбільші побоювання.

"Якщо ви запитаєте мене, розвідка якій з країн завдає більше клопоту Великій Британії за станом на жовтень 2020 року, то я відповім, що це - Росія", — сказав Маккаллум.

Однак, він також додав, що Китай є для них більшою загрозою в довгостроковій перспективі.

"Але якщо ви запитаєте, яка з країн формуватиме ситуацію у світі в найближче десятиліття і створювати найбільші можливості й найбільші проблеми для Британії, то це - Китай", - заявив Маккаллум.

Він також порівняв російські спецслужби з періодом погану погоду, а Китай з глобальною зміною клімату.

"У 2020 році мова йде вже не про шпигунів і викрадення державних секретів, хоча все це теж важливо.

Ми бачимо загрозу людям, включаючи спроби вбивства, як показав випадок з отруєнням Навального. Ми бачимо загрозу демократії, нашої інфраструктурі, економіці, науковим дослідженням, загрозу в широких сферах ", — додав Маккаллум.

Повідомляється також, що саме Маккаллум керував розслідуванням про отруєння Скрипаля.

Як повідомляли Українські новини, СБУ спільно з британцями викрили велику міжнародну мережу хакерів.

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