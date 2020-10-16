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16 октября 2020, пятница, 05:50 94 Инфографика
Жизнь 2020-10-16T07:15:02+03:00
Українські Новини
Бесснежная зима и аномально жаркое лето: климатолог предупредила о катастрофических изменениях погоды

Бесснежная зима и аномально жаркое лето: климатолог предупредила о катастрофических изменениях погоды

Надежда Комендантова
Климат, Погода, Прогноз, Прогноз погоды, долгосрочный прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, Изменения климата, климатолог
Аномальная жара в Украине. Фото: pixabay
Аномальная жара в Украине. Фото: pixabay

В то время как синоптики прогнозируют редкое ухудшение погоды в Украине, общие тенденции свидетельствуют о том, что температура воздуха и в дальнейшем будет расти, заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух.

ероятно, что раз в десять лет, а в некоторых регионах не так часто, могут бывать суровые холодные и снежные зимы. То есть вероятность таких зим остается, но они будут случаться все реже", - рассказала она во время чата в Главреде.

Она подчеркнула, что если средняя годовая температура воздуха повысится более чем на два градуса, это приведет к необратимым изменениям в атмосфере и всей климатической системе.

"Повышение средней температуры воздуха в год на 0,1 градуса означает рост продолжительности теплого периода на один день. Поэтому, когда речь идет о том, что средняя температура глобально может вырасти на два градуса, это означает, что продолжительность теплого периода может увеличиться на 20 дней", - пояснила эксперт.

По ее словам, эти изменения - неравномерные, а более всего они наблюдаются в полярных широтах.

Погода в октябре от народного синоптика. Коллаж Сегодня. Погода в октябре от народного синоптика. Коллаж Сегодня.

Климатолог также напомнила об интенсивном таянии вечной мерзлоты, вызванном повышением температуры на 1 градус.

"Страшно представить, что произойдет, когда температура повысится на два градуса. По данным климатических моделей, нас ждет повышение температуры в арктических регионах не на 2-5 градусов, а 8-10. Представьте себе, если продолжительность лета в полярных широтах возрастет на три месяца. Отсюда и таяние ледников и повышение уровня мирового океана.

Именно поэтому не допустить дальнейшего повышения температуры является сверхважной задачей, от выполнения которой зависит выживание человечества", - добавила Балабух.

Погода в ноябре от народного синоптика. Коллаж Сегодня. Погода в ноябре от народного синоптика. Коллаж Сегодня.

Как сообщали Українські Новини, первые морозы и снег ожидаются уже в октябре.

Также синоптики прогнозируют погодные аномалии до конца осени.

 

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