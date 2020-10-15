Ливни с мокрым снегом и заморозки: синоптики прогнозируют редкое ухудшение погоды в Украине

После аномально теплой первой половины октября погода в Украине постепенно меняется. Южные ветры продолжат нести в наш регион хорошо прогретый воздух из Средней Азии и Средиземноморья, поэтому в четверг сохранится преимущественно теплая сухая погода. Но уже в пятницу ситуация кардинально изменится.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщил синоптик Виталий Пострыгань.

По его словам, температура ночью будет 7-12º, днем ​​16-21º. "Ласковая и спокойная погода будет способствовать вегетации озимых, завершению всех видов полевых и хозяйственных работ и хорошему отдыху по осенним паркам, что полезно не только для здоровья, но и благоприятно влияет на эмоциональное состояние, нервную систему и настроение", - написал он.

Однако уже в пятницу, вследствие активизации атлантических циклонов начнется ухудшением погодных условий и на выходных ожидаются дожди и понижение температуры воздуха: ночью 2-7º, местами заморозки интенсивностью 1-2º, днем 8-10º тепла.

По словам Пострыганя, такая погода будет негативно влиять на жизнеобеспечение населения, поэтому смело можно начинать отопительный сезон, поскольку среднесуточная температура воздуха прогнозируется ниже 8º. Также погода малоблагоприятна для проведения полевых работ и будет сдерживать активный рост и развитие озимых посевов.

По словам синоптика Наталки Диденко, во вторник, 15 октября во многих областях ожидается сильный туман, который может существенно осложнить ситуацию на дорогах.

В то же время большая часть Европы находится под влиянием серии циклонов, которые принесли западный ветер и холодные северные дожди, а над Украиной господствует антициклон, который держит солнце и тепло.

"Запад, Север и северо-восток Европы находятся под влиянием серии циклонов - Sebastien, Rocco, Quentino, которые и обусловливают вокруг непогоду. А наша волшебная Lisbeth, наш антициклон, держит над Украиной солнце и тепло. Теплая погода удержится и завтра, 15 октября, и продлится еще всю неделю, немного снизив градуса на грядущие выходные. Во вторник температура воздуха во всех областях Украины составит +17 +23 градуса. Дождей не будет", - написала Диденко и предупредила, что ситуация на дорогах Украины станет сложной.

"Однако, как говорится, свято место пусто не бывает – начинают постепенно подбираться туманы и дымки. Уважаемые водители! Отдайте должное этим прекрасным осенним метеорологическим явлениям своим вниманием, осторожностью и включенными фарами", - предупредила синоптик.

В Киеве 15 октября Диденко спрогнозировала сухую и теплую погоду.

"В Киеве 15 октября и практически до конца недели будет преобладать сухая малооблачная погода. Температура воздуха в дневные часы будет крутиться около +20 градусов, ночью ожидается +7 +11 градусов", - сообщила синоптик.

Напомним, синоптики прогнозируют погодные аномалии до конца осени.

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