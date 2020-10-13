Минздрав за сутки увеличил на 42,7% количество ПЦР-тестов на COVID-19

12 октября было проведено 28 353 исследования на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 42,7% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 22 852 исследования методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что в 11,2 раз больше по сравнению с 11 октября.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

"За предыдущие сутки в целом было проведено 51 205 тестирований, из них 28 353 исследований методом ПЦР, а также 22 852 - методом ИФА", - сказал он.

Всего с начала года было проведено 2 630 988 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 13 октября поступило 5 391 сообщение о подозрении на коронавирусную инфекцию, а с начала 2020 года - 339 104 сообщения о подозрении на заболевание.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров выделил 100 млн гривен на проведение тестирования на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в частных лабораториях за счет госбюджета.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как сдать ПЦР-тест на коронавирус бесплатно.

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