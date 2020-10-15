Вместо голосования за госбюджет-2021 нас ждет обращение Зеленского к Раде, — депутат

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что вместо голосования за проект государственного бюджета на 2021 год во вторник, 20 октября, Президент Владимир Зеленский намерен обратиться к парламенту.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

"Вместо голосования за бюджет 20 октября нас ждет обращение Президента к Верховной Раде", - написал он.

Железняк считает, что учитывая назначенное заседание парламентского комитета по вопросам бюджета на 16 октября, на котором планируется рассмотрение проекта госбюджета-2021, подготовленный текст законопроекта не успеют раздать депутатам для ознакомления и на заседании 20 октября парламент не сможет рассмотреть его в первом чтении.

"Бюджетный Комитет для финализации текста бюджетных предложений (оно же первое чтение) соберется не сегодня 15-го октября, а 16-го октября... Ну а там можно не успеть раздать текст депутатам за 2 дня, и все. Регламент нарушен комитетом, следовательно спикер не имеет право ставить, следовательно сроки должны переноситься", - отметил он.

По мнению депутата, во фракции "Слуга народа" недостаточно голосов для принятия госбюджета-2021 в первом чтении.

"Думаю, реальная причина понятна. Нет голосов даже на первое чтение: внутри "Слуги" выпадает большая часть депутатов, ориентированных на Коломойского; не приедут заболевшие коронавирусом + депутаты, которые не будут на голосовании из-за местных выборов; вне "Слуги" далеко не все группы/фракции депутатов готовы поддержать Правительство и ОП", - подчеркнул он.

Как сообщали Українськi Новини, депутаты Рады подали 2,5 тыс. поправок к проекту госбюджета-2021.

Кроме того, проект госбюджета-2021 не предусматривает отдельного Фонда по борьбе с COVID-19.

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