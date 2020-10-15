Замість голосування за держбюджет-2021 нас чекає звернення Зеленського до Ради, — депутат

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що у вівторок, 20 жовтня, Президент Володимир Зеленський намір звернутися до парламенту замість голосування за проєкт державного бюджету на 2021 рік

Про це він написав у своєму Telegram-каналі, передають Українські Новини.

"Замість голосування за бюджету 20 жовтня нас чекає звернення Президента до Верховної Ради", - написав він.

Железняк вважає, що з огляду на призначене засідання парламентського комітету з питань бюджету на 16 жовтня, на якому планується розгляд проєкту держбюджету-2021, підготовлений текст законопроєкту не встигнуть роздати депутатам для ознайомлення і на засіданні 20 жовтня парламент не зможе розглянути його в першому читанні.

"Бюджетний Комітет для фіналізації тексту бюджетних пропозицій (воно ж перше читання) збереться не сьогодні 15-го жовтня, а 16-го жовтня... Ну а там можна не встигнути роздати текст депутатам за 2 дні, і все. Регламент порушений комітетом, отже спікер не має права ставити, отже терміни повинні переноситися", - зазначив він.

На думку депутата, у фракції "Слуга народу" недостатньо голосів для прийняття держбюджету-2021 першому читанні.

"Думаю, реальна причина зрозуміла. Немає голосів навіть на перше читання: всередині "Слуги" випадає велика частина депутатів, орієнтованих на Коломойського, не приїдуть хворі на коронавірус + депутати, які не будуть на голосуванні через місцеві вибори; поза "Слугою" далеко не всі групи/фракції депутатів готові підтримати Уряд та ОП", - підкреслив він.

Як повідомляли Українськi Новини, депутати Ради подали 2,5 тис. поправок до проєкту держбюджету-2021.

Крім того, проєкт держбюджету-2021 не передбачає окремого Фонду з боротьби з COVID-19.

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