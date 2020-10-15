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15 октября 2020, четверг, 10:23 251
Силовые структуры 2020-10-15T11:15:02+03:00
Українські Новини
За прошедшие сутки боевики открывали огонь около Авдеевки, Водяного и Новомихайловки

За прошедшие сутки боевики открывали огонь около Авдеевки, Водяного и Новомихайловки

Елена Новикова
Обстрелы, Режим тишины, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы на Донбассе, Ситуация на Донбассе, Нарушение режима тишины
Военные. Фото: Facebook/ООС
Военные. Фото: Facebook/ООС

Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) 14 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"14 октября вооруженные формирования Российской Федерации три раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. Так, на участках вблизи населенных пунктов Водяное и Новомихайловка противник вел огонь из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки зафиксированы единичные выстрелы из ручного противотанкового гранатомета и автоматического станкового гранатомета", - сказано в нем.

Отмечается, что с начала текущих суток, 15 октября, российско-оккупационные войска 5 раз нарушали режим тишины. Враг провоцировал украинских защитников, используя автоматические станковые гранатометы, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районе Авдеевки, а вблизи Причепиловка и Новотошковское - с автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Украинские защитники оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Ситуация остается контролируемой, подразделения ООС готовы реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС 12 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Ранее ВСУ попали под обстрел боевиков на Донбассе.

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