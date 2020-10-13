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13 октября 2020, вторник, 09:45 21
Силовые структуры 2020-10-13T09:45:01+03:00
Українські Новини
Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 12 октября

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС 12 октября

Александр Савич
ВСУ, ООС, Ситуация в зоне ООС, Обстрелы боевиков, Нарушение режима тишины
Потерь среди украинских военнослужащих 12 октября нет. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua
Потерь среди украинских военнослужащих 12 октября нет. Фото: instagram.com/ministry_of_defense_ua

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 12 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет, тогда как 11 октября боевики 4 раза обстреливали позиции украинских военных.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"12 октября на участках ответственности украинских подразделений зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", – сказано в нем.

Так, вблизи населенного пункта Авдеевка противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а неподалеку Майорска – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Огонь также был зафиксирован около Новолуганского, Камышевахи и в районе Орехово.

С начала текущих суток, 13 октября, противник нарушил режим прекращения огня 1 раз, вблизи населенного пункта Зайцево зафиксированы три отдельных выстрела из ручного противотанкового гранатомета.

Боевых потерь и ранений среди украинских военнослужащих нет.

Как сообщали Українські новини, 11 октября боевики 3 раза провоцировали ВСУ обстрелами.

Также 11 октября коронавирусом в ВСУ заболели 63 человека.

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