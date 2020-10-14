Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ из гранатометов и запустили два дрона за линию разграничения

В то время как КПВВ "Станица Луганская" прекращает пропуск людей на две недели из-за коронавируса, боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 13 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки, 13 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано шесть нарушений договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года. В частности, нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск с применением ручного противотанкового гранатомета задокументировано вблизи Зайцевого, а с автоматического станкового гранатомета - неподалеку населенных пунктов Пески и Орехово. Также огневую активность противника зафиксировано в районе населенного пункта Хутор Вольный", - говорится в нем.

На этом участке противник вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

На огневые провокации противника украинские военнослужащие оружие в ответ не открывали.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

"Еще два нарушения достигнутых договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано на Приазовье. Так, в районе населенных пунктов Пищевик и Водяное обнаружено пролеты двух БПЛА противника с пересечениями линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил немедленно было осуществлено радиоподавление каналов управления и навигации вражеских беспилотников, что сделало невозможным дальнейшее их использование. С начала текущих суток, 14 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавлено с сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения ООС 12 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

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