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09 октября 2020, пятница, 09:56 518
Силовые структуры 2020-10-09T11:15:02+03:00
Українські Новини
ВСУ попали под обстрел боевиков на Донбассе

ВСУ попали под обстрел боевиков на Донбассе

Надежда Комендантова
война на Донбассе, ООС, Ситуация в зоне ООС, обстрелы в зоне ООС
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/
Война на Донбассе. Фото: Минобороны/Роберто Травано/

За минувшие сутки, 8 октября, боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности наших подразделений.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, в районе населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи Опытного совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2.

Вражеские провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Должным образом выполняют задачи в районе проведения операции и другие составляющие сил обороны. В частности, вчера военнослужащими ВСУ и пожарными ГосЧС ликвидированы пожары неподалеку Попасной и Катериновки. В то же время ликвидация очагов возгораний в районах населенных пунктов Болотенное и Екатериновка продолжается.

С начала текущих суток, 9 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается "тишина".

Как сообщали Українськi Новини, боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 7 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет.

Ранее, 3 октября боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, потерь среди военных не было.

В понедельник боевики стреляли из гранатометов. За сутки режим "тишины" нарушен четыре раза.

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