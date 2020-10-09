ВСУ попали под обстрел боевиков на Донбассе

За минувшие сутки, 8 октября, боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности наших подразделений. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. Так, в районе населенного пункта Пески враг открыл огонь из стрелкового оружия, а вблизи Опытного совершил дистанционное минирование перед украинскими позициями, применив ручной противотанковый гранатомет, приспособленный для использования мин ПОМ-2. Вражеские провокации не представляли угрозы жизни и здоровью военнослужащих, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. Должным образом выполняют задачи в районе проведения операции и другие составляющие сил обороны. В частности, вчера военнослужащими ВСУ и пожарными ГосЧС ликвидированы пожары неподалеку Попасной и Катериновки. В то же время ликвидация очагов возгораний в районах населенных пунктов Болотенное и Екатериновка продолжается. С начала текущих суток, 9 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается "тишина". Как сообщали Українськi Новини, боевики 1 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) 7 октября, потерь среди украинских военнослужащих нет. Ранее, 3 октября боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС, потерь среди военных не было. В понедельник боевики стреляли из гранатометов. За сутки режим "тишины" нарушен четыре раза.