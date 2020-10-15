В Киеве после праздничного выходного много ДТП на дорогах: куда лучше не ехать

После государственного выходного в Киеве образовались пробки и тянучки из-за ДТП. Больше всего ДТП случилось в Подольском и Оболонском районах.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.



По данным карты, в Подольском и Оболонском районах Киева случилось 10 ДТП, на их месте образовались тянучки.

ДТП в Оболонском и Подольском районах. Карта: Google Maps

Также сложно проехать по Большой Окружной дороге, там случилось сразу три ДТП. Немного загружены дороги в сторону Вишневого и Софиевской Борщаговки.

ДТП на Большой Окружной дороге. Карта: Google Maps

Традиционно пробки и тянучки образовались в центре Киева. Произошло ДТП возле метро "Университет", на Набережном шоссе, на улице Ярославской, возле метро "Палац Украина" и улице Дегтяревской.

Пробки в центре Киева. Карта: Google Maps



Как сообщали Українські Новини, 14 октября в Киеве перекрыли часть улиц в связи с шествием ко Дню защитника.



Ранее Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom.

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