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15 октября 2020, четверг, 10:44 950 Карта
Общество 2020-10-15T11:00:01+03:00
Українські Новини
В Киеве после праздничного выходного много ДТП на дорогах: куда лучше не ехать

В Киеве после праздничного выходного много ДТП на дорогах: куда лучше не ехать

Валерия Драгомирова
Киев, ДТП, Пробки, Тянучки
ДТП. Фото: pixabay.
ДТП. Фото: pixabay.

После государственного выходного в Киеве образовались пробки и тянучки из-за ДТП. Больше всего ДТП случилось в Подольском и Оболонском районах. 

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

По данным карты, в Подольском и Оболонском районах Киева случилось 10 ДТП, на их месте образовались тянучки. 

ДТП в Оболонском и Подольском районах. Карта: Google MapsДТП в Оболонском и Подольском районах. Карта: Google Maps

Также сложно проехать по Большой Окружной дороге, там случилось сразу три ДТП. Немного загружены дороги в сторону Вишневого и Софиевской Борщаговки. 

ДТП на Большой Окружной дороге. Карта: Google MapsДТП на Большой Окружной дороге. Карта: Google Maps

Традиционно пробки и тянучки образовались в центре Киева. Произошло ДТП возле метро "Университет", на Набережном шоссе, на улице Ярославской, возле метро "Палац Украина" и улице Дегтяревской. 

Пробки в центре Киева. Карта: Google MapsПробки в центре Киева. Карта: Google Maps


Как сообщали Українські Новини, 14 октября в Киеве перекрыли часть улиц в связи с шествием ко Дню защитника. 

Ранее Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom.

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