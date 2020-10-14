Сегодня в Киеве перекроют часть улиц в связи с шествием ко Дню защитника. Список и карта

Сегодня, 14 октября, состоится шествие по случаю Дня защитника Украины, 78-й годовщины создания УПА и Дня казачества. В связи с данным мероприятием будут перекрыты некоторые улицы Киева. Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева.

Так, сообщается, что организаторы акции запланировали следующий маршрут: Парк Шевченко (улица Владимирская) - бульвар Шевченко - улица Крещатик - аллея Героев Небесной Сотни - улица Институтская - улица Банковая, 11

Ориентировочное время проведения мероприятия с 14:00 до 18:00.

"Планируйте свой маршрут с учетом перекрытия указанных улиц и возможного частичного ограничения движения на прилегающих", - отметили в полиции.

Где перекроют дороги 14 октября. Карта: Нацполиция

Как сообщали Українські Новини, Киевская городская государственная администрация (КГГА) решила выплатить 0,8–1,5 тыс. гривен единоразовой помощи 29 тыс. киевлянам, в частности семьям Героев Небесной сотни, участникам боевых действий на Донбассе, волонтерам, ко Дню защитника 14 октября.

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