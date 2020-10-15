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15 октября 2020, четверг, 08:40 2912
Силовые структуры 2020-10-15T09:00:02+03:00
Українські Новини
Под Киевом произошла стрельба возле супермаркета

Под Киевом произошла стрельба возле супермаркета

Елена Новикова
Стрельба, Борисполь, Пистолет, Нож, Наручники, Нацполиция, Стрельба возле супермаркета
Пистолет. Фото: Нацполиция
Пистолет. Фото: Нацполиция

В то время, как ранее в Киеве на "Вокзальной" произошла стрельба и драка в результате чего была ранена женщина, в среду, 14 октября, в Борисполе возле супермаркета мужчина достал оружие и сделал несколько выстрелов из-за конфликта с товарищем. О выстрелах в городе Борисполь сообщили неравнодушные прохожие. На место происшествия прибыли правоохранители Бориспольского отдела полиции и задержали стрелка. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

Так, сообщается, что среди белого дня возле супермаркета мужчина достал оружие и сделал несколько выстрелов из-за конфликта с товарищем. От действий злоумышленника никто не пострадал.

Полиция задержала стрелка в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 30-летний житель Бориспольского района, до избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания. В настоящее время полиция устанавливает причины поведения хулигана.

Во время поверхностной проверки полицейские обнаружили у него пистолет, ножи и наручники. Также с места происшествия в качестве вещественных доказательств изъяты гильзы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Как сообщали Українські Новини, под Киевом в перестрелке в кафе были ранены три человека.

Ранее сообщалось про то, что в ТРЦ на Оболони произошла стрельба, есть раненый

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