В Киеве на "Вокзальной" произошла стрельба и драка, ранена женщина

В пятницу, 2 октября, возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве произошла стрельба во время конфликта между двумя группами мужчин. Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook. "Когда выходишь со станции метро "Вокзальная" с правой стороны есть два МАФа, за которыми постоянно собирается "местный колорит". Они что-то не поделили между собой и начали драться. Во время драки кто-то достал пистолет. Из него никто не стрелял, но все его выхватывали и угрожали друг-другу", - сказано в публикации. На место драки подбежали сотрудники охраны Сириус и бойцы Нацгвардии. Чтобы усмирить агрессивных людей, применили силу и газовые баллончики. Когда увидели пистолет - вызвали сотрудников следственно-оперативной группы. Как сообщали Українські Новини, в перестрелке в кафе под Киевом были ранены три человека. Также ранее сообщалось про то, что в ТРЦ на Оболони произошла стрельба, есть раненый