В ТРЦ на Оболони произошла стрельба, есть раненый

В четверг, 10 сентября, в Киеве в одном из торгово-развлекательных центров на Оболонском проспекте произошла стрельба. В результате инцидента один человек был ранен. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева. В 18:15 в полицию поступило сообщение о стрельбе в торговом центре. На место выехали сотрудники полиции и следственно-оперативной группы Главного и территориального управлений. Предварительно было установлено, что в ТРЦ между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из участников достал пистолет, предварительно травматического действия и несколько раз выстрелил в мужчину. 25-летнего пострадавшего с огнестрельными ранениями нижних конечностей доставлен в больницу. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки инциденту будет дана правовая квалификация. Как сообщали Українські Новини, под Харьковом пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу в кафе: ранен мужчина. Ранее в перестрелке в кафе под Киевом были ранены три человека.