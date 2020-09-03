В кафе под Киевом произошла стрельба: ранены три человека

3 человека получили ранения в результате стрельбы в кафе в Украинке Киевской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области, передают Українськi Новини. Предварительно установлено, что на территории кафе 2 сентября неизвестные устроили перестрелку. В результате в больницу обратились 3 потерпевших, один из которых позже сбежал. Потерпевшие отказались давать пояснения сотрудникам полиции. Открыто 2 уголовных производства. На данный момент продолжаются мероприятия по установлению и задержанию причастных к стрельбе лиц. Как сообщали Українські Новини, накануне вечером у офиса "Свободы" произошли столкновения: трое полицейских пострадали