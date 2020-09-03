подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
03 сентября 2020, четверг, 11:36 3385
Происшествия 2020-09-03T13:00:03+03:00
Українські Новини
В кафе под Киевом произошла стрельба: ранены три человека

В кафе под Киевом произошла стрельба: ранены три человека

Надежда Комендантова
Стрельба, раненые, Стрельба в Киевской области
Стрельба в кафе под Киевом.
Стрельба в кафе под Киевом.

3 человека получили ранения в результате стрельбы в кафе в Украинке Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области, передают Українськi Новини.

Предварительно установлено, что на территории кафе 2 сентября неизвестные устроили перестрелку.

В результате в больницу обратились 3 потерпевших, один из которых позже сбежал.

Потерпевшие отказались давать пояснения сотрудникам полиции.

Открыто 2 уголовных производства.

На данный момент продолжаются мероприятия по установлению и задержанию причастных к стрельбе лиц.

Как сообщали Українські Новини, накануне вечером у офиса "Свободы" произошли столкновения: трое полицейских пострадали

Больше новостей о: Стрельба раненые Стрельба в Киевской области

Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию
В Украине новый "коронавирусный" антирекорд: за сутки умерли 54 человека
Новости
Издание New York Post. Фото: depositphotos.com
Крупнейшее издание США отнесло Киев к российским городам 13:07 Фото
В Киеве после рекордного роста количество новых случаев COVID-19 начало падать 13:04 Инфографика
Украинцы поддерживают Нацпрограмму "Велике будівництво", — соцопрос 12:42 Инфографика
Шевченко задекларировал 0,5 млн гривен зарплаты за август 12:33
Рожкова в августе получила более 300 тыс. гривен зарплаты 12:19
больше новостей
Пенсионер. Фото: pixabay.com
Требования к стажу для выхода на пенсию будут меняться ежегодно. График на ближайшие 7 лет 05:30
Подумал, что это последняя поездка в жизни. Зеленский прокомментировал посадку в полтавском аэропорту 20:16
Когда ждать роста курса доллара. Аналитик дал прогноз на начало осени 05:30
Получить стаж для пенсии можно не работая: в ПФУ разъяснили, как накопить недостающие годы 05:30 Инфографика
В августе Налоговая и Таможенная службы перевыполнили план по сборам 11:41
больше новостей
Кабмин предлагает Зеленскому присвоить его отцу пожизненную стипендию 10:24 Документ
Красили пеньки и клали асфальт: как на Харьковщине к приезду Зеленского марафет наводили 16:04
Загрязнение воздуха в Киеве превысило норму: в каких районах дышится тяжелее всего 21:07
Полицейский направил пистолет на женщин с детьми. Скриншот видео
В Сумской области полицейский направил пистолет на женщин с детьми из-за посещения магазина без масок 15:30
Лерос назвал Зеленского "ларечным решалой" 19:00
больше новостей
Рада отказалась внести изменения в Избирательный кодекс с учетом нового административно-территориального
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok