В кафе под Киевом произошла стрельба: ранены три человека

Стрельба в кафе под Киевом.

Стрельба в кафе под Киевом.

3 человека получили ранения в результате стрельбы в кафе в Украинке Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции области, передают Українськi Новини.

Предварительно установлено, что на территории кафе 2 сентября неизвестные устроили перестрелку.

В результате в больницу обратились 3 потерпевших, один из которых позже сбежал.

Потерпевшие отказались давать пояснения сотрудникам полиции.

Открыто 2 уголовных производства.

На данный момент продолжаются мероприятия по установлению и задержанию причастных к стрельбе лиц.

Как сообщали Українські Новини, накануне вечером у офиса "Свободы" произошли столкновения: трое полицейских пострадали

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