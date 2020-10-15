Шмыгаль отмечает 45-летие

Премьер-министр Денис Шмыгаль, который задекларировал 3,39 млн гривен зарплаты за 2019 год, в четверг, 15 октября, отмечает 45-й день рождения.

По информации пресс-службы премьера, свой день рождения он проведет в рабочем режиме.

Посещение эфиров в четверг на данный момент не планируется.

Шмыгаль родился 15 октября 1975 года во Львове.

Окончил Национальный университет "Львовская политехника", также учился и проходил стажировку за границей.

С 1 августа 2019 года он занимал должность председателя Ивано-Франковской обладминистрации.

4 февраля Верховная Рада назначила Шмыгаля вице-премьер-министром - министром развития общин и территорий вместо Алены Бабак, а 4 марта - премьер-министром.

За назначение его премьером проголосовали 242 депутата фракции "Слуга народа", 18 - "За будущее", 17 - "Довіри", 14 - внефракционных.

При этом против проголосовали "Оппозиционная платформа - За життя" - 35 депутатов и "Европейская солидарность"- 24 депутата.

Ранее Шмыгаль был руководителем Бурштынской тепловой электростанции (Ивано-Франковская область).

Также работал заместителем начальника главного управления Министерства доходов и сборов во Львовской области и начальником управления экономики Львовской обладминистрации.

На выборах в Раду в 2014 году он баллотировался на досрочных выборах как самовыдвиженец, но набрал всего 188 голосов.

Как сообщали Українські Новини, 3 марта экс-премьер Алексей Гончарук написал заявление об отставке, 4 марта Рада приняла его отставку и назначила премьером Шмыгаля.

Ранее сообщалось о том, что Дениса Шмыгаля вызывают в Раду из-за плохой работы Кабмина по формированию прожиточного минимума.

Кроме того, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Кабмине по-прежнему ограничивают зарплаты сотрудникам.

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