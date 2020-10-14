Три знака зодиака смогут избавиться от всех тревог сегодня, — астролог

В то время, как во вторник у Близнецов, Дев и Водолеев был удачный день, сегодня Тельцы, Раки и Козероги смогут добиться успеха в делах. О том, что ждет представителей этих знаков зодиака в среду, 14 октября, расскажут Українські Новини.

Телец

Тельцы будут полны энергии и смогут оказываться в центре событий, которые принесут положительные эмоции. В это время шаги представителей знака должны быть продуманными, а действия слаженными. В среду на обещания со стороны не слишком рассчитывайте, они могут быть обманчивыми, обнадежат напрасно. А вот в отношениях с любимым человеком Тельцов ожидают исключительно положительные эмоции.

Рак

В среду начнется удачный период у тех Раков, которые не побоятся рискнуть и проявить себя в важном деле. Удача будет сопутствовать представителей знака на пути к достижению целей и в реализации намеченных планов. На работе дела не будут стопориться, а вопросы будут решены положительно. Это также благоприятное время для улучшения финансового благосостояния. Звезды уверяют, что Раки смогут найти дополнительных источник заработка.

Козерог

Этот день станет благоприятным периодом для многих дел и новых проектов. Удача не покинет Козерогов в течение всего дня. В этот период звезды советуют не терять времени зря, можно заняться самообразованием или посетить курсы. Вопросы, касающиеся финансовых проблем, представители знака смогут решить наилучшим образом. В это время также получится заработать или приумножить свои деньги. При этом контролируйте свои расходы и избегайте ненужных трат.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в октябре.

Ранее сообщалось о том, какие астрономические явления ожидаются в октябре.

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