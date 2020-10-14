подписаться на рассылку
28.05 28.45
32.95 33.56
˟
14 октября 2020, среда, 05:00 163
Lifestyle 2020-10-14T05:00:02+03:00
Українські Новини
Три знака зодиака смогут избавиться от всех тревог сегодня, — астролог

Три знака зодиака смогут избавиться от всех тревог сегодня, — астролог

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на среду
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay
Гороскоп на сегодня. Фото: pixabay

В то время, как во вторник у Близнецов, Дев и Водолеев был удачный день, сегодня Тельцы, Раки и Козероги смогут добиться успеха в делах. О том, что ждет представителей этих знаков зодиака в среду, 14 октября, расскажут Українські Новини.

Телец

Тельцы будут полны энергии и смогут оказываться в центре событий, которые принесут положительные эмоции. В это время шаги представителей знака должны быть продуманными, а действия слаженными. В среду на обещания со стороны не слишком рассчитывайте, они могут быть обманчивыми, обнадежат напрасно. А вот в отношениях с любимым человеком Тельцов ожидают исключительно положительные эмоции.

Рак

В среду начнется удачный период у тех Раков, которые не побоятся рискнуть и проявить себя в важном деле. Удача будет сопутствовать представителей знака на пути к достижению целей и в реализации намеченных планов. На работе дела не будут стопориться, а вопросы будут решены положительно. Это также благоприятное время для улучшения финансового благосостояния. Звезды уверяют, что Раки смогут найти дополнительных источник заработка.

Козерог

Этот день станет благоприятным периодом для многих дел и новых проектов. Удача не покинет Козерогов в течение всего дня. В этот период звезды советуют не терять времени зря, можно заняться самообразованием или посетить курсы. Вопросы, касающиеся финансовых проблем, представители знака смогут решить наилучшим образом. В это время также получится заработать или приумножить свои деньги. При этом контролируйте свои расходы и избегайте ненужных трат.

Как сообщали Українські Новини, астролог Павел Глоба рассказал, что ждет всех знаков зодиака в октябре.

Ранее сообщалось о том, какие астрономические явления ожидаются в октябре.

Больше новостей о: Гороскоп советы астрологов астрологический прогноз гороскоп на каждый день гороскоп на сегодня гороскоп на среду

Весов ждет приятный сюрприз, а Рыбы могут получить...
Трем знакам зодиака повезет во всех делах сегодня,...
Овнам нельзя терять контроль над собой, а Водолеев...
У трех знаков зодиака возможны трудности в делах с...
Кабмин изменил критерии адаптивного карантина
Пожары в Луганской области. Кабмин выделил почти 200 млн гривен на помощь пострадавшим
Новости
Зе объявил странный опрос на выборах, карантин продлили до нового года, больные ковидом совершают суицид в больницах 07:00 Новости дня
Год назад Украина в историческом матче обыграла португальцев
Сегодня годовщина исторической победы сборной Украины над Португалией в отборе на Евро-2020 07:00
Переболевший коронавирусом Кернес в сентябре заработал 16,9 тыс. гривен 06:45 Документ
Глава Антикоррупционного суда Танасевич в сентябре заработала на 116 тыс. гривен больше, чем в августе 06:30 Документ
IT-врач, телехирург и космогеолог: в Украине назвали профессии будущего 06:15
больше новостей
В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ 11:47
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
В Украине и Европе снова подорожала электроэнергия 12:36
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
Рекомендация есть, но выселять необязательно. В МОН рассказали, что будет со студентами в общежитиях 09:55
больше новостей
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
В Украине и Европе снова подорожала электроэнергия 12:36
Врач рассказала, как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть 10:41
Украинцы нашли много ошибок на предвыборных билбордах кандидатов от "Слуги народа" 16:04
больше новостей
МВФ улучшил прогноз снижения ВВП Украины с 8,2% до 7,2% в 2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok