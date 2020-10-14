Жгли дымовые шашки и прикатили пушку. Как в Киеве прошел марш УПА

Марш в честь Украинской повстанческой армии (УПА) в центре Киева собрал около 6 тысяч человек. Шествие прошло без инцидентов.

Об этом сообщают Українські Новини. Фотографии с мероприятия опубликовала пресс-служба "Национального корпуса".

Марш начался в 14:00 около парка Шевченко. Активисты прошли по Крещатику, Майдану Незалежности, улице Институтской и около 16:30 пришли на Банковую к Офису Президента.

В акции приняли участие политические партии "Всеукраинское объединение "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус". Многие участники марша пришли на него с детьми. Также, судя по фото, на одном из автомобилей, который участвовал в марше, установили казацкую пушку.

Шествие прошло без эксцессов, но активисты запускали дымовые шашки. Так, несколько человек выстроились на крыше ТЦ "Глобус" на Майдане Незалежности и зажги разноцветные дымовые шашки.

В ходе акции националисты скандировали лозунги "Украина - превыше всего", держа в руках транспаранты с надписями: "УПА - армия непобежденных".