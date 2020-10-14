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14 октября 2020, среда, 22:03 136
Общество 2020-10-14T22:04:41+03:00
Українські Новини
Жгли дымовые шашки и прикатили пушку. Как в Киеве прошел марш УПА

Жгли дымовые шашки и прикатили пушку. Как в Киеве прошел марш УПА

Кира Молчанова
Киев, УПА, Марш УПА, День защитника Украины

Марш в честь Украинской повстанческой армии (УПА) в центре Киева собрал около 6 тысяч человек. Шествие прошло без инцидентов.

Об этом сообщают Українські Новини. Фотографии с мероприятия опубликовала пресс-служба "Национального корпуса".

Марш начался в 14:00 около парка Шевченко. Активисты прошли по Крещатику, Майдану Незалежности, улице Институтской и около 16:30 пришли на Банковую к Офису Президента.

В акции приняли участие политические партии "Всеукраинское объединение "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус". Многие участники марша пришли на него с детьми. Также, судя по фото, на одном из автомобилей, который участвовал в марше, установили казацкую пушку.

Шествие прошло без эксцессов, но активисты запускали дымовые шашки. Так, несколько человек выстроились на крыше ТЦ "Глобус" на Майдане Незалежности и зажги разноцветные дымовые шашки.

В ходе акции националисты скандировали лозунги "Украина - превыше всего", держа в руках транспаранты с надписями: "УПА - армия непобежденных".

Дымовые шашки на Майдане. Фото: пресс-служба
Дымовые шашки на Майдане. Фото: пресс-служба "Национального корпуса"
Марш УПА в Киеве собрал около 6 тыс. человек. Фото: пресс-служба
Марш УПА в Киеве собрал около 6 тыс. человек. Фото: пресс-служба "Национального корпуса"
Марш УПА в Киеве. Некоторые пришли с детьми. Фото: пресс-служба
Марш УПА в Киеве. Некоторые пришли с детьми. Фото: пресс-служба "Национального корпуса"
Марш УПА в Киеве. Многие несут баннеры и плакаты. Фото: пресс-служба
Марш УПА в Киеве. Многие несут баннеры и плакаты. Фото: пресс-служба "Национального корпуса"
На машину поставили казацкую пушку. Фото: пресс-служба
На машину поставили казацкую пушку. Фото: пресс-служба "Национального корпуса"
Марш УПА в Киеве. В руках флаги политсил. Фото: пресс-служба
Марш УПА в Киеве. В руках флаги политсил. Фото: пресс-служба "Национального корпуса"
Марш УПА в Киеве. Участники марша в масках. Фото: пресс-служба
Марш УПА в Киеве. Участники марша в масках. Фото: пресс-служба "Национального корпуса"
Марш УПА в Киеве. Активисты несут флаг. Фото: пресс-служба
Марш УПА в Киеве. Активисты несут флаг. Фото: пресс-служба "Национального корпуса"
Марш УПА в Киеве. Много людей в военной форме. Фото: пресс-служба
Марш УПА в Киеве. Много людей в военной форме. Фото: пресс-служба "Национального корпуса"
Марш УПА в Киеве. Фото: пресс-служба
Марш УПА в Киеве. Фото: пресс-служба "Национального корпуса"

Как сообщали Українськi Новини, около 12 тыс. активистов провели вече и начали марш УПА в центре Киева 14 октября 2019 года. Но в этом году колонна собрала сначала только 3 тысячи человек. Еще примерно столько же присоединились с ней потом.

В конце мероприятия патриоты выразили свои требования к Президенту Украины на "Банковой".

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