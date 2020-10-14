Марш УПА 2020: Нацкорпус озвучил главные требования защитников Украины к Президенту

В День защитника Украины в Киеве прошел масштабный марш с участием ветеранов российско-украинской войны. Праздничное шествие возглавили представители политической партии "Национальный Корпус". В конце мероприятия патриоты выразили свои требования "Банковой".

Об этом сообщает пресс-служба "Национального корпуса".

К западу присоединились тысячи людей. Марш начался в парке Шевченко. Затем колонна двинулась по центральным улицам к Майдану Независимости,

где почтили память погибших в зоне проведения ООС украинских военных и всех павших защитников Украины.

К собравшимся обратился лидер "Национального Корпуса" Андрей Билецкий.

"Мы еще не защитили нашу Родину. Украина еще не построена. У нас еще много работы. Наши земли еще не возвращены. Более того, сейчас власть сливает земли, бойцов, передовую, запрещая солдатам стрелять. На наших улицах, пользуясь огромным финансовым ресурсом России, появились отряды ватников, откровенной пятой колонны, предателей страны, в 2014-м пытались уничтожить нашу независимость, поставить нашу страну на колени. Мы должны защитить страну. Каждый может быть защитником. Каждый может внести свой вклад", - сказал Билецкий.

После этого активисты с участием Нацкорпуса отправились на Банковую, чтобы озвучить свои требования к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Мы требуем принять Закон о защите украинской государственности от коллаборационизма. Прошло почти 2 месяца с момента, когда мы принесли на это самое место проект закона, принятие которого является для Украины крайней необходимостью. Мы требуем уволить Венедиктову, ставленницу российского агента Портнова, с должности генерального прокурора. Мы требуем прекратить преследование всех патриотов, в том числе 15 "харьковских робингудов", и наконец заняться антиукраинской деятельностью пятой колонны внутри страны", - заявил руководитель центрального штаба партии Максим Жорин.

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