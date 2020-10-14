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14 октября 2020, среда, 17:42 625
Общество 2020-10-14T17:45:19+03:00
Українські Новини
6 тысяч националистов закончили шествие в честь УПА с фаерами и дымовыми шашками

6 тысяч националистов закончили шествие в честь УПА с фаерами и дымовыми шашками

Ольга Фандорина
УПА, Националисты, Марш УПА, Украинская повстанческая армия
Марш УПА-2020
Марш УПА-2020

Около 6 тыс. человек завершили марш в честь Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Марш начался в 14:00 около парка Шевченко.

Активисты прошли по Крещатику, Майдану Незалежности, улице Институтской и завершили марш возле Офиса Президента в 16:30.

В ходе шествия количество участников увеличилось с 4 до 6 тыс. человек.

В акции приняли участие политические партии "Всеукраинское объединение "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус".

Шествие прошло без эксцессов, но активисты запускали дымовые шашки.

В ходе акции националисты скандировали лозунги "Украина - превыше всего", держа в руках транспаранты с надписями "УПА - армия непобежденных".

Кроме того, Українські Новини ранее сообщали, какие мероприятия проходят в Киеве в День защитника

Президент Владимир Зеленский в День защитника Украины заявил, что залогом дальнейшего мира и свободного развития страны будет только сильное войско.

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