6 тысяч националистов закончили шествие в честь УПА с фаерами и дымовыми шашками

Около 6 тыс. человек завершили марш в честь Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве. Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий. Марш начался в 14:00 около парка Шевченко. Активисты прошли по Крещатику, Майдану Незалежности, улице Институтской и завершили марш возле Офиса Президента в 16:30. В ходе шествия количество участников увеличилось с 4 до 6 тыс. человек. В акции приняли участие политические партии "Всеукраинское объединение "Свобода", "Правый сектор", "Национальный корпус". Шествие прошло без эксцессов, но активисты запускали дымовые шашки. В ходе акции националисты скандировали лозунги "Украина - превыше всего", держа в руках транспаранты с надписями "УПА - армия непобежденных". Кроме того, Українські Новини ранее сообщали, какие мероприятия проходят в Киеве в День защитника. Президент Владимир Зеленский в День защитника Украины заявил, что залогом дальнейшего мира и свободного развития страны будет только сильное войско.