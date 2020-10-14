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14 октября 2020, среда, 16:20 671
Общество 2020-10-14T16:21:09+03:00
Українські Новини
"Правый сектор" проводит в Киеве Марш УПА: участвуют свыше 3000 человек

"Правый сектор" проводит в Киеве Марш УПА: участвуют свыше 3000 человек

Ольга Фандорина
УПА, Правый сектор, Марш УПА, День защитника Украины, День козацтва
Марш УПА-2020
Марш УПА-2020

Около 3 тыс. националистов начали марш в честь Украинской повстанческой армии (УПА) в Киеве в день защитника Украины.

Об этом передает корреспондент Українських Новин с места событий.

Мероприятие началось митингом у памятника Тарасу Шевченко.

Участники марша движутся к центральным улицам города.

В частности, к Майдану Незалежности, Крещатику, улице Институтской.

Планируется закончить акцию у здания Офиса Президента на улице Банковой.

В акции принимают участие всеукраинское объединение "Свобода", партия "Правый сектор" и "Национальный корпус".

Среди присутствующих лидеров политических партий - Олег Тягнибок (ВО "Свобода") и Андрей Билецкий - лидер политической партии "Национальный корпус" (ранее - "Азов").

Марш УПА-2020Марш УПА-2020

Ранее Киевская городская государственная администрация получила 3 заявки на проведение массовых мероприятий.

ВО "Свобода" заявило о проведении спортивно-развлекательного мероприятия с 10:00 до 17:00 на 100 человек на улице Оноре де Бальзака.

Гражданское объединение "Центр гуманитарных миссий" проводит велопробег с 9:00 до 13:00 по маршруту "Михайловская площадь - Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".

Кроме того, Українські Новини ранее сообщали, какие мероприятия проходят в Киеве в День защитника

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