Разумков в сентябре заработал почти на 10 тысяч гривен меньше, чем его заместитель Стефанчук

В сентябре заработная плата председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который 8 октября отмечал 37-й день рождения, составила 49,8 тыс. гривен, его первого заместителя Руслана Стефанчука - 59,8 тыс. гривен, а заместителя председателя Елены Кондратюк - 47,5 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе аппарата Рады на запрос Українських Новин.

Разумкову за сентябрь начислено 49 839 гривен зарплаты.

Стефанчук получил 59 824 гривны, а Кондратюк - 47 453 гривен зарплаты.

Кроме этого, Разумкову, Стефанчуку и Кондратюк в сентябре было начислено по 42 040 гривен на выполнение депутатских полномочий за август.

Заработная плата Дмитрия Разумкова и его заместителей в сентябре. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Українські Новини, зарплата Разумкова за август составила 85 тыс. гривен, Стефанчука - 66 тыс. гривен, Кондратюк - 54 тыс. гривен.

Также в мае 2020 года стало известно, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал 1,3 млн гривен дохода, 75 тыс. долларов наличных и 27 млн гривен одолженных третьим лицам средств за 2019 год.

Ранее сообщалось о том, что в СМИ показали особняк Дмитрия Разумкова под Киевом.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости