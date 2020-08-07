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07 августа 2020, пятница, 14:56 1375
Верховная Рада и партии 2020-08-07T14:58:03+03:00
Українські Новини
Усиленная охрана и "лежачие полицейские". СМИ показали особняк Разумкова под Киевом

Усиленная охрана и "лежачие полицейские". СМИ показали особняк Разумкова под Киевом

Валерия Драгомирова
Верховная Рада, Дмитрий Разумков, Дом Разумкова
Дом Разумкова. Фото:
Дом Разумкова. Фото: "Страна"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который заработал 89 тыс. гривен в июле, живет в особняке почти на 500 кв. метров в селе Софиевская Борщаговка, что на окраине Киева. Ранее глава парламента проживал в доме в селе Здоровка Киевской области, пишет "Страна". 

Дом спикера находится на центральной оживленной улице, которая начинается прямо от Окружной дороги. Многоэтажные жилые комплексы соседствуют с частными особняками.

В округе мало деревьев, зато развитая инфраструктура: супермаркеты, спортзалы, салоны красоты в пешей доступности. 

"Раньше фасады были желтые, но потом цвет обновили, да и крышу перестелили, - говорят соседи политика. – Поставили будку для охраны тогда же, но дежурить там недавно стали. А на пару недель назад постелили "лежачих полицейских" возле его калитки, чтобы водители не гоняли мимо".

Дом Разумкова. Фото: Дом Разумкова. Фото: "Страна"

На столбах рядом с домом установили камеры видеонаблюдения.

Согласно документам, двухэтажный дом площадью 492 квадратных метра стоил на момент покупки около 3 млн гривен. Еще почти 650 тысяч гривен Разумков заплатил за 10 соток земли вокруг. Это домовладение он приобрел в 2016-м, когда еще не был политиком, пишет издание.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский продал свой дом и временно переехал на госдачу

Кроме того, как выглядит дача в Конче-Заспе, куда перебрался жить Зеленский. 

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