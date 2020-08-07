Усиленная охрана и "лежачие полицейские". СМИ показали особняк Разумкова под Киевом

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который заработал 89 тыс. гривен в июле, живет в особняке почти на 500 кв. метров в селе Софиевская Борщаговка, что на окраине Киева. Ранее глава парламента проживал в доме в селе Здоровка Киевской области, пишет "Страна".

Дом спикера находится на центральной оживленной улице, которая начинается прямо от Окружной дороги. Многоэтажные жилые комплексы соседствуют с частными особняками.



В округе мало деревьев, зато развитая инфраструктура: супермаркеты, спортзалы, салоны красоты в пешей доступности.

"Раньше фасады были желтые, но потом цвет обновили, да и крышу перестелили, - говорят соседи политика. – Поставили будку для охраны тогда же, но дежурить там недавно стали. А на пару недель назад постелили "лежачих полицейских" возле его калитки, чтобы водители не гоняли мимо".

Дом Разумкова. Фото: "Страна"

На столбах рядом с домом установили камеры видеонаблюдения.

Согласно документам, двухэтажный дом площадью 492 квадратных метра стоил на момент покупки около 3 млн гривен. Еще почти 650 тысяч гривен Разумков заплатил за 10 соток земли вокруг. Это домовладение он приобрел в 2016-м, когда еще не был политиком, пишет издание.



Как сообщали Українські Новини, Зеленский продал свой дом и временно переехал на госдачу.

Кроме того, как выглядит дача в Конче-Заспе, куда перебрался жить Зеленский.