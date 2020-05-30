Разумков наодалживал 27 миллионов гривен при доходе чуть больше миллиона

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал 1,3 млн гривен дохода, 75 тыс. долларов наличных и 27 млн гривен одолженных третьим лицам средств за 2019 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Среди доходов 178,5 тыс. гривен составила зарплата председателя парламента, 88 тыс. гривен - зарплата на основном месте работы в компании "Украинская политконсалтинговая группа", 914,2 тыс. гривен - доход от предпринимательской деятельности, 27,8 тыс. гривен - доход от продажи изготовленной из альтернативных источников энергии электроэнергии, 51,5 тыс. гривен - доход от продажи ценных бумаг и корпоративных прав, 22,3 тыс. гривен - оплата расходов на участие в обучении от партии "Слуга народа", 391 гривна - дополнительное благо от "Юниверсал банка", 600 гривен - доход от предоставления имущества в аренду, 10,3 тыс. гривен - социальная помощь.

У супруги Юлии Чайки около 5 млн гривен дохода за 2019 год, 3,8 млн гривен из которых составил доход от занятия предпринимательской деятельностью, 744,8 тыс. гривен - доход от продажи движимого имущества.

На счетах в Приватбанке у спикера имеется 84 тыс. гривен, 1,3 тыс. евро и 694 доллара и 6,3 тыс. гривен в "Юниверсал банке", а также наличными он хранит 340 тыс. гривен, 75 тыс. долларов.

Кроме этого, 10 июня 2019 года Разумков одолжил 26,7 млн гривен третьему лицу.

У его супруги 43,5 тыс. гривен имеется на счету в Приватбанке и наличными - 570 тыс. гривен и 90 тыс. долларов.

Из объектов недвижимости председатель Рады задекларировал домовладение площадью 492,2 кв. м за 2,9 млн гривен и земельный участок площадью 1 020 кв. м за 642,5 тыс. гривен в Софиевской Борщаговке Киевской области, офисное помещение площадью 74,9 кв. м и квартиру площадью 78,5 кв. м в Киеве, также квартиру площадью 232,4 кв. м и земучасток площадью 500 кв. м в Здоровке Киевской области.

Также в общей собственности с Натальей Кудрей у спикера имеется квартира в Киеве площадью 165,55 кв. м.

У его жены в Киеве имеются две квартиры - 53,2 кв. м и 44,5 кв. м, дом площадью 489,6 кв. м и земучасток площадью 962 кв. м в Николаеве.

Также она арендует земучасток в Николаеве площадью 1 333 кв. м и 4 помещения в Черкасской области - 120 кв. м, 30 кв. м, 42,2 кв. м и 61,6 кв м.

У Разумкова в собственности есть 2 автомобиля - Toyota Land Cruiser 200 2013 года выпуска и Toyota Camry 2012 года выпуска.

Жена в 2019 году приобрела автомобиль Tesla (Model S) за 750 тыс. гривен и BMW X5 за 1,4 млн гривен.

Супруга Разумкова также является конечным бенефициарным владельцем 4 компаний - "Украинская политконсалтинговая группа", Ломбард "ПРО100КРЕДИТ", "Бизнесинвестбуд" и "Интеринвест ХХІ век" (Разумков числится директором на безоплатной основе).

Также был обнародован полный список советников Разумкова.