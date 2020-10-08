Глава Верховной Рады Разумков отмечает сегодня день рождения

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который= признался, что не думал, хочет ли идти на президентские выборы-2024, в четверг, 8 октября, отмечает 37-й день рождения. В четверг в 07:35 Разумков примет участие в эфире утреннего шоу "Сніданок з 1+1" на телеканале "1+1", также планирует посетить еще один телеканал вечером. Время вечернего эфира будет анонсировано позже. Разумков родился 8 октября 1983 года в Бердичеве (Житомирская область). Он женат, воспитывает 2 сыновей. В 2007 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Международные экономические отношения". В 2011 году окончил Национальный университет государственной налоговой службы по специальности "Правоведение". С 2013 по 2014 годы занимал должность советника председателя Кировоградской областной государственной администрации. С 2015 по 2019 работал директором консалтинговой компании Ukrainian Consulting Group. Во время президентских выборов 2019 года Разумков работал советником по политическим вопросам и руководителем избирательного штаба на то время кандидата в Президенты Владимира Зеленского. В мае 2019 года Разумков возглавил партию "Слуга народа". 21 июля был избран депутатом Верховной Рады от указанной партии (№1 в списке). 29 августа 2019 года Рада избрала Разумкова председателем парламента ("за" проголосовали 382 депутата). Как сообщали Українськi Новини, Разумков считает свои отношения с Зеленским нормальными и рабочими. 25,4% респондентов, опрошенных центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", проголосовали бы за действующего Президента Владимира Зеленского, 14,7% - за бывшего Президента Петра Порошенко, а 11,2% - за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За життя" в Верховной Раде Юрия Бойко на выборах главы государства.