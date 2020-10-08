подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
08 октября 2020, четверг, 08:44 198
Политика 2020-10-08T09:15:01+03:00
Українські Новини
Глава Верховной Рады Разумков отмечает сегодня день рождения

Глава Верховной Рады Разумков отмечает сегодня день рождения

Ольга Фандорина
Верховная Рада, День рождения, Дмитрий Разумков, Спикер ВР
Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба
Дмитрий Разумков. Фото: пресс-служба

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который= признался, что не думал, хочет ли идти на президентские выборы-2024, в четверг, 8 октября, отмечает 37-й день рождения.

В четверг в 07:35 Разумков примет участие в эфире утреннего шоу  "Сніданок з 1+1" на телеканале "1+1", также планирует посетить еще один телеканал вечером.

Время вечернего эфира будет анонсировано позже.

Разумков родился 8 октября 1983 года в Бердичеве (Житомирская область).

Он женат, воспитывает 2 сыновей.

В 2007 году окончил Институт международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Международные экономические отношения".

В 2011 году окончил Национальный университет государственной налоговой службы по специальности "Правоведение".

С 2013 по 2014 годы занимал должность советника председателя Кировоградской областной государственной администрации.

С 2015 по 2019 работал директором консалтинговой компании Ukrainian Consulting Group.

Во время президентских выборов 2019 года Разумков работал советником по политическим вопросам и руководителем избирательного штаба на то время кандидата в Президенты Владимира Зеленского.

В мае 2019 года Разумков возглавил партию "Слуга народа".

21 июля был избран депутатом Верховной Рады от указанной партии (№1 в списке).

29 августа 2019 года Рада избрала Разумкова председателем парламента ("за" проголосовали 382 депутата).

Как сообщали Українськi Новини, Разумков считает свои отношения с Зеленским нормальными и рабочими.

25,4% респондентов, опрошенных центром социальных и маркетинговых исследований "Социс", проголосовали бы за действующего Президента Владимира Зеленского, 14,7% - за бывшего Президента Петра Порошенко, а 11,2% - за сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа – За життя" в Верховной Раде Юрия Бойко на выборах главы государства.

Больше новостей о: Верховная Рада День рождения Дмитрий Разумков Спикер ВР

22 депутата Рады болеют коронавирусом, – Разумков...
Google посвятил дудл своему 22-летию...
Журналистов снова допустили в Раду после карантинн...
Разумков рассказал, готова ли Украина к легализаци...
Карантин в Украине длится 211 дней: какие ограничения действуют в "коронавирусных" зонах
Гривна дорожает. Официальный курс валют на четверг
Новости
Сотрудник СБУ вместо служебных командировок ездил судить матчи. Ему грозит 7 лет тюрьмы 09:30
В Украине 5 397 новых случаев коронавируса и 93 смерти за сутки 09:26
Михаил Подоляк: ЕС-Украина - Зачем нам позитивы?.. 09:21 Мнение
В Кабмине заявили, что нового "локдауна" из-за коронавируса не будет: выборы тоже не перенесут 09:17
Конституционный суд сознательно превращают в поле политической борьбы, — эксперт 09:15
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
В Днипре из-за роста заболеваемости COVID-19 на карантин закрылся еще один вуз 11:52
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Дело о 890 га в Буче: община отстояла в апелляции право на землю, людей выселять с участков не будут 17:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok