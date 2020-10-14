К Дню защитника Украины положительно относятся почти 70% украинцев

69% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг", приветствуют установление 14 октября государственного праздника Дня защитника Украины.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

"69% опрошенных положительно относятся к установлению 14 октября государственного праздника Дня защитника Украины, 23% - нейтрально и лишь 5% - отрицательно. Лучше всего этот праздник воспринимается жителями Запада и Центра", - говорится в результатах.

Около 60% респондентов Востока и Юга положительно относятся к празднику, треть - нейтрально и лишь 6-7% отрицательно.

Опрос проводился 10-12 октября среди 2 тыс. совершеннолетних респондентов на подконтрольной территории методом телефонного интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,2%.

Как сообщали Українські Новини, 14 октября отмечается День украинского казачества и День защитника Украины. День защитника украинцы отмечают начиная с 2014 года, с 2015 года этот день является нерабочим.

14 октября еще отмечается Покров Пресвятой Богородицы. В этот день существует большое количество примет, связанных как с погодой, так и с замужеством.



Кроме того, какие мероприятия проходят в Киеве в этот день.

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