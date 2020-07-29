Еврокомиссия купила препарат Ремдесивир от коронавируса для стран ЕС на 63 млн евро

В то время, как США начали массовое вакцины от коронавируса на людях, Европейская комиссия подписала контракт с фармацевтической компанией Gilead на поставку лекарственного средства Ремдесивир для лечения коронавируса. Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ЕК.

"Veklury был первым разрешенным на уровне ЕС средством для лечения COVID-19. С начала августа и с целью удовлетворения немедленных потребностей партии Veklury будут предоставлены государствам-членам и Великобритании по координации и поддержке Комиссии", – говорится в заявлении.

Комиссия профинансирует контракт на общую сумму 63 млн евро через механизм для чрезвычайных ситуаций. Это обеспечит лечение примерно 30 тысяч пациентов с выраженными симптомами COVID-19.

"Это поможет покрыть текущие потребности в течение следующих нескольких месяцев, обеспечив при этом справедливое распределение на уровне ЕС на основе ключа распределения с учетом советов Европейского центра предотвращения и контроля заболеваний", – пояснили в Еврокомиссии.

Комиссия также готовит совместные закупки для дальнейших поставок лекарств, которые, как ожидается, покроют дополнительные потребности и поставки с октября.

Как сообщали Українські Новини, ранее Евросоюз разрешил продавать Ремдесивир" от коронавируса, однако его выкупила Администрация Трампа.