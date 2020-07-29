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  • Еврокомиссия купила препарат Ремдесивир от коронавируса для стран ЕС на 63 млн евро
29 июля 2020, среда, 15:31 780
Европа 2020-07-29T17:00:03+03:00
Українські Новини
Еврокомиссия купила препарат Ремдесивир от коронавируса для стран ЕС на 63 млн евро

Еврокомиссия купила препарат Ремдесивир от коронавируса для стран ЕС на 63 млн евро

Елизавета Кесельман
ЕС, Еврокомиссия, Коронавирус, вакцина от коронавируса, Ремдесивир
Вакцина. Лекарство. Фото: world-fact.ru
Вакцина. Лекарство. Фото: world-fact.ru

В то время, как США начали массовое вакцины от коронавируса на людях, Европейская комиссия подписала контракт с фармацевтической компанией Gilead на поставку лекарственного средства Ремдесивир для лечения коронавируса. Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ЕК.

"Veklury был первым разрешенным на уровне ЕС средством для лечения COVID-19. С начала августа и с целью удовлетворения немедленных потребностей партии Veklury будут предоставлены государствам-членам и Великобритании по координации и поддержке Комиссии",  говорится в заявлении.

Комиссия профинансирует контракт на общую сумму 63 млн евро через механизм для чрезвычайных ситуаций. Это обеспечит лечение примерно 30 тысяч пациентов с выраженными симптомами COVID-19.

"Это поможет покрыть текущие потребности в течение следующих нескольких месяцев, обеспечив при этом справедливое распределение на уровне ЕС на основе ключа распределения с учетом советов Европейского центра предотвращения и контроля заболеваний",  пояснили в Еврокомиссии.

Комиссия также готовит совместные закупки для дальнейших поставок лекарств, которые, как ожидается, покроют дополнительные потребности и поставки с октября.

Как сообщали Українські Новини, ранее Евросоюз разрешил продавать Ремдесивир" от коронавируса, однако его выкупила Администрация Трампа. 

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