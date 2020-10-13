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  • Неизвестная болезнь у добровольца. Johnson & Johnson приостановила испытание вакцины от коронавируса
13 октября 2020, вторник, 14:20 62
Наука 2020-10-13T14:25:17+03:00
Українські Новини
Неизвестная болезнь у добровольца. Johnson & Johnson приостановила испытание вакцины от коронавируса

Неизвестная болезнь у добровольца. Johnson & Johnson приостановила испытание вакцины от коронавируса

Александр Савич
Вакцина, Johnson & Johnson, Коронавирус, вакцина от коронавируса, исследование коронавируса, тестирование вакцины от коронавируса
Испытание вакцины от коронавируса производителем Johnson & Johnson приостановлено. Фото: freepik
Испытание вакцины от коронавируса производителем Johnson & Johnson приостановлено. Фото: freepik

Вслед за информацией о том, что коронавирус может ускорить в организме человека болезненные процессы, которые могли бы проявиться только через 10 лет, стало известно, что производитель лекарств Johnson & Johnson, который испытывает вакцину от коронавирусной инфекции, приостановил испытания из-за неизвестной болезни у одного из добровольцев. Об этом сообщает CNN.

Так, сообщается, что испытания были приостановлены в понедельник, 12 октября.

"В соответствии с нашими рекомендациями, болезнь участника проверяется и оценивается Независимым советом по контролю безопасности данных (DSMB) ENSEMBLE, а также нашими внутренними клиническими врачами и врачами по безопасности", – говорится в заявлении компании.

Компания не сообщает, что это за необъяснимое заболевание, но одной из целей клинических испытаний является выяснение, вызывают ли вакцины опасные побочные эффекты.

Испытания прекращаются, когда они появляются, пока врачи проверяют, может ли болезнь быть связана с вакциной или это совпадение.

Имя человека, заболевшего неизвестной болезнью не называется, согласно правилам конфиденциальности.

Испытание Johnson & Johnson является крупнейшим испытанием вакцины от коронавируса. В нем принимает участие 60 000 человек.

Как сообщали Українські новини, Минздрав получил средства для закупки вакцин против гриппа.

Также ЕС поможет Украине в получении вакцины от коронавируса.

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