Неизвестная болезнь у добровольца. Johnson & Johnson приостановила испытание вакцины от коронавируса

Вслед за информацией о том, что коронавирус может ускорить в организме человека болезненные процессы, которые могли бы проявиться только через 10 лет, стало известно, что производитель лекарств Johnson & Johnson, который испытывает вакцину от коронавирусной инфекции, приостановил испытания из-за неизвестной болезни у одного из добровольцев. Об этом сообщает CNN.

Так, сообщается, что испытания были приостановлены в понедельник, 12 октября.

"В соответствии с нашими рекомендациями, болезнь участника проверяется и оценивается Независимым советом по контролю безопасности данных (DSMB) ENSEMBLE, а также нашими внутренними клиническими врачами и врачами по безопасности", – говорится в заявлении компании.

Компания не сообщает, что это за необъяснимое заболевание, но одной из целей клинических испытаний является выяснение, вызывают ли вакцины опасные побочные эффекты.

Испытания прекращаются, когда они появляются, пока врачи проверяют, может ли болезнь быть связана с вакциной или это совпадение.

Имя человека, заболевшего неизвестной болезнью не называется, согласно правилам конфиденциальности.

Испытание Johnson & Johnson является крупнейшим испытанием вакцины от коронавируса. В нем принимает участие 60 000 человек.

Как сообщали Українські новини, Минздрав получил средства для закупки вакцин против гриппа.

Также ЕС поможет Украине в получении вакцины от коронавируса.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости