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  • В Великобритании зафиксировали первый случай полной потери слуха в результате COVID-19
14 октября 2020, среда, 19:12 348
Наука 2020-10-14T20:15:01+03:00
Українські Новини
В Великобритании зафиксировали первый случай полной потери слуха в результате COVID-19

В Великобритании зафиксировали первый случай полной потери слуха в результате COVID-19

Константин Долгий
Великобритания, Пандемия коронавируса, исследования коронавируса
Ученый проводит исследование. Фото: depositphotos.com
Ученый проводит исследование. Фото: depositphotos.com

В то время как украинские врачи рассказали, как коронавирус ускоряет негативные процессы в теле человека, специалисты из Великобритании впервые столкнулись с ситуацией, когда коронавирусная инфекция COVID-19 стала причиной потери слуха у пациента.

Об этом пишет Хайтек+ со ссылкой на медицинский журнал BMJ Case Report.

Случай потери слуха зафиксировали у 45-летнего пациента, который накануне перенес тяжелую форму коронавирусной инфекции. Во время лечения он перенес кислородную терапию на аппарате искусственной вентиляции легких, переливание крови и употребление таких препаратов, как стероиды и ремдесивир.

Отмечается, что уже через неделю после того пациента перевели из реанимационного отделения он начал жаловаться на шум в левом ухе, а спустя некоторое время заявил о полной потере слуха.

Специалисты взялись изучать данный случай. По их словам, переболевший COVID-19 мужчина не имел каких-либо проблем со здоровьем, кроме астмы. Врачи также уверены, что лечение коронавирусной инфекции не могло способствовать потере слуха.

В ходе исследований удалось выявить у пациента сенсоневральную потерю слуха в левом ухе. При таком диагнозе, как правило, у человека повреждено либо внутреннее ухо, либо слуховой нерв.

Ученые делают выводы, что возбудитель COVID-19 — коронавирус SARS-CoV-2 — способен проникать в клетки внутреннего уха человека, тем самым вызывая сильный воспаление или же гибель тканей слухового нерва.

Как сообщали Українські Новини, ранее ученые из Медицинской школы Университета Колорадо и Йельского университета в США выявили возможность нового коронавируса проникать в ткани головного мозга человека, где вирус начинает заниматься самокопированием с помощью нейронов.

Также сообщалось, что специалисты из Университета Аризоны обнаружили единственное известное на сегодня полезное свойство коронавируса нового типа SARS-CoV2-2.

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