В США выявили возможность коронавируса проникать в головной мозг и копировать самого себя

В то время как медики допустили возможность коронавируса провоцировать возникновение сахарного диабета, специалисты из Медицинской школы Университета Колорадо и Йельского университета в США обнаружили подтверждение тому, что коронавирус способен оказывать влияние на мозг.

Сообщение о соответствующем исследовании опубликовал портал Live Science, передают Українські Новини.

Несмотря на давно известную информацию о том, что коронавирус нового типа SARS-CoV-2 имеет связь с различными заболеваниями головного мозга, до сих пор ученые обладали незначительными свидетельствами того, что сам вирус способен вторгаться в мозг.

В ходе своей работы авторы исследования использовали вскрытые ткани головного мозга трех пациентов, которые скончались от коронавирусной инфекции COVID-19. Кроме этого исследования проводились на мышах и группе органоидов — клетках, выращиваемых в лаборатории.

Выяснилось, что вирус может использовать белок АСЕ2 для того, чтобы проникнуть в нейроны, из которых состоит головной мозг. Благодаря электронному микроскопу ученые увидели, что пораженные коронавирусом клетки начинают воспроизводить вирус. Авторы исследования объясняют это тем, что SARS-CoV-2 "захватил" механизмы нейрона и стал копировать самого себя.

"Мы не знаем, происходят ли подобные события у инфицированных людей, хотя существуют некоторые свидетельства того, что они могут быть", — рассказала руководитель исследования Акико Ивасаки.

По ее словам, рядом с инфицированными клетками были обнаружены процессы, которые ученые назвали "небольшие инсульты" — вирус забирал у клеток поступающий к ним кислород, что вызывало отмирание. Умирающие таким образом нейроны могут вызвать цепную реакцию, которая приведет к образованию воспалительного процесса в головном мозге.

Отмечается, что в экспериментах с мышами ученые разделили грызунов на две группы. Первой они экспрессировали рецептор АЕС2 в головной мозг, а второй — в легкие. Зараженные мыши из первой группы стали очень быстро терять вес и умерли уже через 6 дней после начала эксперимента. Вторая группа смогла выжить.

После вскрытия ученые обнаружили, что у мышей с инфекцией головного мозга расположение кровеносных сосудов в головном мозге резко изменилось, предположительно для перенаправления крови в те области мозга, где находились пораженные коронавирусом клетки.

Как сообщали Українські Новини, специалисты из Гонконгского университета заявили о первом на территории Гонконга случае повторного заражения коронавирусной инфекцией у одного человека.

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