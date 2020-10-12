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  • Вызывает болезни на 10 лет раньше. Врачи рассказали о еще одной опасности коронавируса
12 октября 2020, понедельник, 08:27 161
Наука 2020-10-12T08:35:08+03:00
Українські Новини
Вызывает болезни на 10 лет раньше. Врачи рассказали о еще одной опасности коронавируса

Вызывает болезни на 10 лет раньше. Врачи рассказали о еще одной опасности коронавируса

Анна Рудык
Коронавирус, опасность заражения, коронавирус в Украине, Коронавирус в мире
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Коронавирус может ускорить в организме человека болезненные процессы, которые могли бы проявиться только через 10 лет. Об этом Обозревателю рассказал главный врач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий.

Так, он сообщил, что коронавирус запускает системное воспаление, истощает организм и дает сбой. Сейчас в разы тяжелее пациенты, чем были раньше.

"Он может спровоцировать проблему, которая возможно, выстрелила бы через лет 5-10. У одного пациента, 50 лет, коронавирус спровоцировал коронарит (воспаление стенок коронарных артерий сердца). Сделали стентирование одной артерии и заменили клапан. Хотя он сам врач, ведет здоровый образ жизни и достаточно хорошо питается", - сказал главврач.

Также Жиравецкий отметил, что коронавирус увеличивает риски ухудшения любых болезней.

"У кого была начальная почечная недостаточность – она перейдет в худшую, кто имел проблемы с печенью – они ухудшатся, с гипертонией – увеличится риск инсульта. Коронавирус увеличивает риски всего", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, кафе, клубы и рестораны будут закрываться в 22:00 в "красных" и "оранжевых" зонах.

Также ученые рассказали, как коронавирус влияет на мозг и вызывает потерю обоняния.

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