Ученые выявили единственное на сегодня полезное свойство коронавируса, - СМИ

В то время как в Великобритании выделили шесть основных форм течения заболевания COVID-19, ученые из Университета Аризоны в США выявили у коронавируса нового типа SARS-CoV-2 обезболивающие свойства. Об этом сообщает Главред со ссылкой на журнал Pain.

Как передают Українські Новини, об этом пишет журнал Pain.

По мнению специалистов, необычную способность уменьшать чувство боли обеспечивает S-белок, который отвечает за проникновение коронавируса в клетки человеческого тела.

Выяснилось, что данный белок способен снижать передачу сигналов, которые отвечают за появление чувства боли, от нервных окончаний в клетки головного мозга.

Кроме того, в процессе слияния коронавируса и клетки продуцируется А нейропилин-1, который ответственен за рост эндотелия — пласта клеток, выстилающий внутреннюю поверхность сосудов. Ученые считают, что именно это слияние является причиной обезболивающего эффекта.

Как сообщали Українські Новини, ранее ученые из Университета Мерсина в Турции выявили, что коронавирус снижает уровень тестостерона у мужчин, что снижает сексуальное влечение и оказывает негативное влияние на иммунитет.

Также сообщалось, что в Великобритании люди, которые ранее переболели COVID-19, опубликовали полный список симптомов заражения коронавирусом.

Кроме того, специалисты показали наиболее распространенные ошибки при ношении защитной маски.

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